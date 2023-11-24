Этот новый салат соперник Оливье: шикарный и вкусный рецепт на Новый год 2024

Очень вкусный и легкий салат на Новый год 2024, который будет настоящим соперником Оливье.

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Простой салат на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с youtube

Готовим очень вкусный и нежный салат на Новый год 2024 или Рождество.

Такой салат точно будет конкурентом Оливье, Селедке под Шубой или Мимозе.

Салат настолько сочный, что невозможно от него оторваться.

Салат с буряком на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Буряк - 2-3 шт

Морковь - 2 шт среднего размера

Перец, паприка, соль

Чеснок - 2 зубчика

Изюм - 2 ст. ложки

Морковь - 1 шт

Сыр - 50 гр

Чернослив - 100 гр

Майонез - 2-3 ложки

Орехи грецкие - 50 гр

Буряк помыть, отрезать верхушки, переложить в глубокую тарелку, накрыть пищевой пленкой и поставить в микроволновую печь на 15 минут.

Заранее залить обычный изюм теплой водой на 15 минут.

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Обязательно морковь выбирайте сочной.

Смешать 2 столовых ложки майонеза с перцем, немного соли и паприкой. Добавить к майонезу изюм и заправить такой заправкой нашу морковь.

Достаем готовый буряк из микроволновой печи, снимаем пищевую пленку и даем буряку остыть.

В красивое блюдо переложить кулинарное кольцо и первым слоем уложить морковь.

Натереть на крупной терке сыр и отправить его вторым слоем.

Порезать вкусный чернослив на небольшие кубики и добавить следующим слоем в салат. После этого можно добавить майонез.

Натереть на крупной терке буряк, посолить, поперчить и добавить 2 зубчика чеснока через пресс.

Хорошо перемешать буряк и добавляем последним слоем в салат.

Последний слой - орехи. Выбирайте именно грецкие, они всегда хорошо сочетаются с буряком.

Подаем к столу сразу или даем настоятся в холодильнике 20 минут.

Смотрите видео, как готовить салат на Новый год 2024 рецепт:

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