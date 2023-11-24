Этот новый салат соперник Оливье: шикарный и вкусный рецепт на Новый год 2024

Готовим очень вкусный и нежный салат на Новый год 2024 или Рождество.
Такой салат точно будет конкурентом Оливье, Селедке под Шубой или Мимозе.
Салат настолько сочный, что невозможно от него оторваться.
Салат с буряком на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Буряк - 2-3 шт
- Морковь - 2 шт среднего размера
- Перец, паприка, соль
- Чеснок - 2 зубчика
- Изюм - 2 ст. ложки
- Морковь - 1 шт
- Сыр - 50 гр
- Чернослив - 100 гр
- Майонез - 2-3 ложки
- Орехи грецкие - 50 гр
Буряк помыть, отрезать верхушки, переложить в глубокую тарелку, накрыть пищевой пленкой и поставить в микроволновую печь на 15 минут.
Заранее залить обычный изюм теплой водой на 15 минут.
Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Обязательно морковь выбирайте сочной.
Смешать 2 столовых ложки майонеза с перцем, немного соли и паприкой. Добавить к майонезу изюм и заправить такой заправкой нашу морковь.
Достаем готовый буряк из микроволновой печи, снимаем пищевую пленку и даем буряку остыть.
В красивое блюдо переложить кулинарное кольцо и первым слоем уложить морковь.
Натереть на крупной терке сыр и отправить его вторым слоем.
Порезать вкусный чернослив на небольшие кубики и добавить следующим слоем в салат. После этого можно добавить майонез.
Натереть на крупной терке буряк, посолить, поперчить и добавить 2 зубчика чеснока через пресс.
Хорошо перемешать буряк и добавляем последним слоем в салат.
Последний слой - орехи. Выбирайте именно грецкие, они всегда хорошо сочетаются с буряком.
Подаем к столу сразу или даем настоятся в холодильнике 20 минут.
Смотрите видео, как готовить салат на Новый год 2024 рецепт:
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