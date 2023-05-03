Даже яйца дольше варить: нашумевший рецепт лучших чебуреков за 7 минут всего из 3 ингредиентов

Готовим вкусные и простые чебуреки из лаваша. Невероятно простые рецепты из лаваша.
Невероятно вкусные и сочные чебуреки всего за 7 минут. Бесподобный рецепт, который не оставить равнодушным никого.
Чтобы чебуреки приготовить быстро, советуем заранее подготовить фарш. Также чебуреки можно приготовить с сыром и зеленью.
Чебуреки из лаваша на сковороде - рецепт
Вам понадобится:
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- Лаваш тонкий
- Фарш мясной - 300 гр
- Лук
- Соль, перец
- Яйцо - 1 шт
Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.
Добавить фарш к луку обжарить 5 минут.
Фарш посолить и поперчить по вкусу.
Лаваш разрезать пополам, переложить ложку начинки для чебуреков.
1 яйцо разбить в пиалу, взбить вилкой и смазать кончики лаваша яйцом.
Второй край лаваша защипить и обжаривать на сковороде до хрустящей корочки.
Ленивые чебуреки готовы сразу к столу.
Смотрите видео рецепт, как готовить Чибиреки.
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