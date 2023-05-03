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Даже яйца дольше варить: нашумевший рецепт лучших чебуреков за 7 минут всего из 3 ингредиентов

Мария Тупик
3 мая 2023, 21:30 обновлено 3 мая, 21:39
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Готовим вкусные и простые чебуреки из лаваша. Невероятно простые рецепты из лаваша.
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Вкуснейшие чебуреки из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Невероятно вкусные и сочные чебуреки всего за 7 минут. Бесподобный рецепт, который не оставить равнодушным никого.

Чтобы чебуреки приготовить быстро, советуем заранее подготовить фарш. Также чебуреки можно приготовить с сыром и зеленью.

Чебуреки из лаваша на сковороде - рецепт

Вам понадобится:

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  • Лаваш тонкий
  • Фарш мясной - 300 гр
  • Лук
  • Соль, перец
  • Яйцо - 1 шт

Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.

Добавить фарш к луку обжарить 5 минут.

Фарш посолить и поперчить по вкусу.

Чебуреки из лаваша рецепт
Чебуреки из лаваша рецепт / скриншот youtube

Лаваш разрезать пополам, переложить ложку начинки для чебуреков.

1 яйцо разбить в пиалу, взбить вилкой и смазать кончики лаваша яйцом.

Чебуреки с мясом рецепт
Чебуреки с мясом рецепт / скриншот youtube

Второй край лаваша защипить и обжаривать на сковороде до хрустящей корочки.

Как сделать чебуреки из лаваша рецепт
Как сделать чебуреки из лаваша рецепт / скриншот youtube

Ленивые чебуреки готовы сразу к столу.

Смотрите видео рецепт, как готовить Чибиреки.

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