Даже яйца дольше варить: нашумевший рецепт лучших чебуреков за 7 минут всего из 3 ингредиентов

Готовим вкусные и простые чебуреки из лаваша. Невероятно простые рецепты из лаваша.

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Вкуснейшие чебуреки из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Невероятно вкусные и сочные чебуреки всего за 7 минут. Бесподобный рецепт, который не оставить равнодушным никого.

Чтобы чебуреки приготовить быстро, советуем заранее подготовить фарш. Также чебуреки можно приготовить с сыром и зеленью.

Чебуреки из лаваша на сковороде - рецепт

Вам понадобится:

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Лаваш тонкий

Фарш мясной - 300 гр

Лук

Соль, перец

Яйцо - 1 шт

Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.

Добавить фарш к луку обжарить 5 минут.

Фарш посолить и поперчить по вкусу.

Чебуреки из лаваша рецепт / скриншот youtube

Лаваш разрезать пополам, переложить ложку начинки для чебуреков.

1 яйцо разбить в пиалу, взбить вилкой и смазать кончики лаваша яйцом.

Чебуреки с мясом рецепт / скриншот youtube

Второй край лаваша защипить и обжаривать на сковороде до хрустящей корочки.

Как сделать чебуреки из лаваша рецепт / скриншот youtube

Ленивые чебуреки готовы сразу к столу.

Смотрите видео рецепт, как готовить Чибиреки.

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