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Почему у учителей отпуск 56 дней: как предоставляется отпуск педагогам

Марина Иваненко
25 июня 2025, 14:45
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От 42 до 56 дней: что изменилось в праве педагогов на отдых
Кто имеет право на отпуск 56 дней?
Кто имеет право на отпуск 56 дней? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто имеет право на отпуск 56 дней
  • Сколько дней длится отпуск учителя
  • Как посчитать количество дней отпуска учителю
  • Как предоставляется отпуск педагогам

В 2025 году ежегодные отпуска для педагогов имеют новые особенности. Педагогическим работникам предоставляется до 56 календарных дней отпуска, тогда как в других сферах его продолжительность остается на уровне 24 дней. Главред поможет разобраться в ключевых правилах оформления и начисления отпусков для педагогов.

Как предоставляется отпуск педагогам - что говорит KadroLIVE

На канале KadroLIVE подробно рассмотрена важная для педагогов тема - продолжительность ежегодного основного отпуска. Видео учитывает последние изменения в украинском законодательстве, которые вступили в силу в 2025 году.

видео дня

Правовая база: какие документы регулируют вопросы отпусков

Продолжительность отпуска педагогического работника определяется такими нормативными актами:

  • Постановление КМУ № 346 от 14.04.1997 - утверждает перечень должностей, которые имеют право на ежегодный основной отпуск до 56 дней;
  • Постановление КМУ № 143 от 11.02.2025 - вносит изменения и расширяет перечень должностей.

Согласно этим документам, все педагогические работники - независимо от типа заведения (школа, садик, ПТУ, вуз или внешкольный центр) - имеют право на основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней.

Сколько дней длится отпуск педагога

Продолжительность зависит от должности, стажа и специфики заведения, однако максимальный предел - 56 дней. Например, учителя общеобразовательных школ, воспитатели детсадов, преподаватели ПТУ, руководители и заместители - все входят в эту категорию.

В видео отмечается, что ранее некоторые педагоги имели более короткие отпуска - 42 или 48 дней. С 2025 года эти ограничения отменены, и все педагоги имеют равные права на полноценный отпуск.

Как правильно рассчитывается продолжительность отпуска

Отпуск предоставляется за отработанный рабочий год. Полные 56 дней возможны после 12 месяцев непрерывной работы.

Если год отработан не полностью, продолжительность исчисляется пропорционально.

Дополнительные социальные отпуска (на детей, за вредные условия труда и т.п.) не включаются в основной и не влияют на его продолжительность.

Документальное оформление: что нужно знать

Отпуск оформляют в соответствии с КЗоТ Украины, путем издания приказа, согласованного с графиком отпусков. Если педагог работает по совместительству, он имеет право получить отдельный отпуск на каждом месте работы.

Как оплачиваются отпуска учителям

Отпускные рассчитываются на основе средней зарплаты за последние 12 месяцев. Если произошло повышение тарифных ставок, новые суммы учитываются при расчете.

Актуальность изменений - что нужно знать на 2025 год

Все изменения вступили в силу с 18 февраля 2025 года - именно тогда вступило в силу Постановление № 143. До этого времени между педагогами возникали вопросы: почему один имеет 42 дня, а другой - 56? Теперь эти разногласия устранены. Система унифицирована и стала прозрачной.

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KadroLIVE - что это за ресурс?

KadroLIVE - это украинский YouTube-канал, который специализируется на коротких видеоновинах для кадровиков, HR-специалистов и педагогов. Здесь просто и понятно объясняют изменения в трудовом законодательстве, правила оформления отпусков, увольнений и социальных гарантий. Канал является частью проекта kadroland - кадровый канал №1. Его материалы ориентированы на ежедневную практику в сфере труда и образования.

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