С юбилеем 30 лет девушке – поздравления от всего сердца, стильные открытки и картинки

С юбилеем 30 лет девушке / poradum.com

Юбилей 30 лет для многих переломная дата. Это новая веха жизни, возраст новых открытий, карьерных достижений и неожиданных поворотов судьбы. Поздравления с 30-летием женщине поднимут настроение виновнице торжества, вызывая на лице улыбку радости.

В день рождения дочери родители спешат первыми поздравить свою именинницу. Душевные поздравления в светлый праздник можно найти в подборке Главреда: С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки.

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День рождения отмечает подруга? В этот день хочется пожелать родному человеку много приятностей. Сердечные строки и оригинальные картинки можно подсмотреть в материале: С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку.

С юбилеем 30 лет девушке – в прозе и стихах, картинки и открытки к празднику

30 лет — это прекрасный возраст! Ты молода и полна энергии, ты красива и неповторима. В 30 лет перед тобой открыты все двери. Ты можешь смело продвигаться по карьере или круто изменить жизнь, сменив специальность. 30 лет — это начало жизни, так много тебе еще предстоит встретить на своем пути радостей и неожиданных сюрпризов. Главное, чтобы ты всегда была счастлива в кругу семьи и на работе!

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Поздравляю с 30-летием и от души желаю блеска, роскоши, шарма, очарования, изящности, грации, великолепия и красоты! Пусть в 30 лет тебе удаётся абсолютно всё, пусть каждый день тебя балует и вдохновляет. Будь любима и боготворима!

С юбилеем 30 лет девушке картинки

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Дорогая! Тридцать лет — возраст, когда женщина, уже впитав мудрость пройденного, начинает жить по-новому, ожидая новых подарков, поворотов. Поздравляю с юбилеем! Пусть твой взгляд не теряет ту удивительную искру, покоряющую сердца. Пусть красота твоя не знает равных, а ум твой пусть становится все острее! С праздником!

***

30 лет тебе сегодня,

Ты красива, молода,

Потрясающе прекрасна,

Своевольна и горда!

Будь всегда самой собою,

Умной, хитрой, деловой,

Элегантной, сексуальной,

Позитивной и крутой!

И с улыбкою веселой

Отмечай свой юбилей,

На проблемы и невзгоды

Ты возьми да и забей!

С юбилеем 30 лет девушке открытки

***

30 лет — чудесный юбилей.

Самый лучший возраст, без сомнений.

Мы тебе желаем светлых дней,

В жизни только ярких впечатлений.

Счастья без границ, любви взаимной,

Жить без огорчений и забот,

Время посвящать себе любимой,

Молодеть еще из года в год.

***

Прекрасный возраст — 30 лет,

Для женщин значит он немало,

Пусть юности прошел расцвет,

Но молодости — самое начало!

Еще по-девичьи стройна,

Смешлива, глазками стреляет,

Зато по-женски так умна,

Что все мужчины "западают"!

Тебе желаем быть звездой

И райской птичкой беззаботной,

Быть обаятельной, живой,

Ведь молодость так мимолетна!

Прикольные картинки с 30-летием девушке

Поздравления с 30-летием дочери

Милая моя, любимая и дорогая дочь, тебе сегодня 30 лет, а для меня ты до сих пор мой чудный и прелестный ребенок. Твоя мама желает тебе быть счастливой и никогда не знать тревог и бед. Доченька, иди своей дорогой по жизни, воплощая свои мечты в реальность и наполняя свою душу добрыми эмоциями и радостью. Пусть любовь не покидает твое сердце, пусть удача не сворачивает с твоего пути!

С 30-летием подруге картинки

***

Доченька, родная, с юбилеем!

Мне не верится — тебе уж 30 лет.

Ты с годами стала лишь мудрее,

Учишься о прошлом не жалеть...

Я в твой день рожденья желаю

Лишь счастливых жизненных дорог,

Чтоб к мечте ты шла, преград не зная,

Не боясь врагов, проблем, тревог...

Помни, милая: всегда я буду рядом.

Если нужна помощь — приходи.

Я тебе душою буду рада,

Ангел мой, всех ярче ты свети!

Открытки с юбилеем 30 лет невестке

***

30 лет тебе, родная,

Яркий жизни юбилей,

Будь счастливой самой-самой,

Ровно двигаясь к мечте!

Помогу тебе всегда я,

Дочка, девочка моя,

Будь любимой, дорогая,

Всей душой люби сама!

Чтобы все твои желания

Обязательно сбылись,

Чтобы яркостью и силой

Наполнялась твоя жизнь!

С 30-летием девушке открытки

***

Милая доченька, ты вся в меня,

Ведь хорошеешь денек ото дня!

В твой день рождения шлю свой привет,

Все-таки нынче тебе 30 лет!

С радостью, счастьем, удачей дружи,

Пусть удивляют судьбы виражи

Только успехом, любовью всегда,

Чтоб не печалилась ты никогда!

С 30-летием девушке картинки

Поздравления с 30-летием подруге

Дорогая моя подруга, вот тебе и 30. С днем рождения! И пусть эта дата станет стартом на пути к свершению самых нереальных планов, карьерного взлета, богатства и ощущения настоящего женского счастья! Пусть все плохое, что было, забудется, а трудности на твоем пути с оптимизмом преодолеваются! Счастья тебе и ярких моментов!

***

Дорогая, я желаю тебе всегда ясного неба, дорог без пробок, много выходных, а еще искренних людей. Чтобы, просыпаясь каждое утро, ты точно знала, что тебе ничего не нужно для счастья, ты уже самая счастливая! Пусть твои 30 лет будут только началом настоящей жизни, полной приключений и фантастических событий.

С юбилеем 30 лет девушке

***

Подруга милая, родная,

Сегодня мир у твоих ног.

От всей души тебе желаю

Удачных жизненных дорог!

Желаю море слез от счастья,

С ума сходить лишь от любви.

Пусть дни проходят словно в сказке,

Их как в мечтах ты проживи.

Будь весела, стройна, красива,

Танцуй и смейся, всем назло.

Пусть будет больше позитива

В твоей судьбе раз эдак в сто.

С 30-летием девушке прикольные открытки

***

Поздравляю я, старушка,

Ведь тебе сегодня тридцать,

И желаю жить в избушке

Миллионов так за триста!

Прилагаю к дому виллу,

И роскошное авто,

Не забуду про мужчину,

Чтоб любил так горячо.

Знай, что в тридцать все дороги

Хороши для начинаний,

И поэтому желаю

Я свершений уникальных!

Картинки с 30-летием прикольные

***

Подружка, солнце, в 30

Есть очень важный принцип:

Чем больше в счастье верится,

Тем больше ты волшебница.

Мечты пусть вереницей

Спешат осуществиться.

И сил на все в избытке,

И жизнь, как на открытке.

Магистром будь улыбок

И королевой флирта,

В глазах пусть жизнь искрится,

Быт в сказку превратится.

С юбилеем 30 лет девушке картинки

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