Жизнь после смерти: женщина пережила невероятный опыт и узнала о бессмертии

Пережитый опыт дал женщине твёрдую уверенность в существовании нематериального измерения реальности.

https://glavred.info/nauka/zhizn-posle-smerti-zhenshchina-perezhila-neveroyatnyy-opyt-i-uznala-o-bessmertii-10729196.html Ссылка скопирована

Женщина рассказала о том, что увидела после клинической смерти / Коллаж Главред, фото Pixabay/Juliezimmi3, Pixabay/Tumisu

Вы узнаете:

В потустороннем мире женщина столкнулась с ярким, всеобъемлющим светом

Знания не передавались словами — понимание приходило мгновенно

Женщина увидела свою жизнь целиком, словно со стороны

Жизнь Эрики Тейт резко изменилась после события, произошедшего в 2015 году, когда ей было всего 22 года. Во время экстремального восхождения в районе скал Палисейдс в американском штате Нью-Джерси она отправилась в путь без защитного снаряжения и сорвалась с большой высоты.

Этот момент стал границей между обычной реальностью и опытом, который она позже назовёт переломным для всего своего мировоззрения. Об этой истории рассказывало издание Daily Mail.

видео дня

Падение оказалось тяжёлым: Эрика получила множественные серьёзные травмы и на какое-то время оказалась на грани жизни и смерти. Несмотря на критическое состояние, ей удалось связаться со спасателями, однако из-за шока и боли она не могла точно указать своё местоположение. Поиски и эвакуация заняли несколько часов — всё это время врачи боролись за её жизнь.

Именно в этот промежуток, как утверждает сама Эрика, с ней произошло нечто, что невозможно объяснить привычными словами. Она говорит, что физические ощущения внезапно исчезли, а чувство "я" отделилось от тела. В этом состоянии она перестала воспринимать себя как конкретного человека с именем и биографией.

Вместо образов, которые часто ассоциируют с околосмертным опытом, она столкнулась с ярким, всеобъемлющим светом. Эрика описывает его не как фигуру или существо, а как некое универсальное начало — высшее сознание, с которым невозможно было спорить или сомневаться в его реальности.

По её словам, знания не передавались словами — понимание приходило мгновенно, словно напрямую "записывалось" внутрь неё.

Главные идеи, которые она, как считает, вынесла из этого состояния:

— Разделённость — иллюзия. Людям кажется, что они существуют обособленно друг от друга, но в глубинном смысле всё во Вселенной связано и имеет единый источник.

— Любое действие возвращается. Причиняя вред другим, человек в итоге воздействует на самого себя, поскольку границы между "я" и "другими" условны.

— Смысл жизни — в пробуждении. Главная задача человека — осознать это единство и строить свою жизнь на сострадании, принятии и любви.

Как и многие, кто переживал подобные состояния, Эрика говорит, что увидела свою жизнь целиком, словно со стороны. Однако это не сопровождалось страхом или осуждением. Не было ни внешнего суда, ни приговора — только спокойное и предельно честное понимание собственных поступков.

Она подчёркивает, что единственным "судьёй" была она сама — но в максимально беспристрастной и ясной форме, без давления извне.

После возвращения к жизни её взгляды изменились радикально. Ранее она считала себя убеждённой атеисткой и признавала только то, что можно проверить физически. Пережитый опыт разрушил эту картину мира и, по её словам, дал ей твёрдую уверенность в существовании нематериального измерения реальности.

В чем секрет долголетия: мнение ученых

Исследователи из Стокгольма пришли к выводу, что секрет долголетия чаще связан не с эффективной борьбой с болезнями, а с их предотвращением. Данные показали, что инфаркт миокарда перенесли лишь 12,5% людей, проживших сто лет, тогда как в группе 80–89 лет с этим диагнозом сталкивался примерно каждый четвёртый — почти вдвое больше.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

Также вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред