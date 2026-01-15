Укр
Муж Лорак в бешенстве из-за певицы и ее дочери: что они вытворили

Алена Кюпели
15 января 2026, 08:22
В кулуарах российского шоу-бизнеса раскрыли, что на самом деле происходит в браке Лорак и Виджраку.
Ани Лорак
Ани Лорак расстраивает своего йога-инструктора / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Кратко:

  • От чего не доволен муж Лорак
  • При чем тут дочь Лорак София

В террористической России обсуждают семейную жизнь певицы-предательницы Ани Лорак и ее мужа йога-инструктора Исаака Виджраку.

Оказывается, по крайней мере так пишет пропагандистский телеграмм-канал "Свита Короля", в светских кругах говорят, что муж Лорак постоянно не доволен своей женой. Более того, он также злится на ее дочь Софию, на которую певица тратит баснословные деньги.

Исаак Виджраку и Ани Лорак
Ани Лорак выгуливает своего мужа на Мальдивах / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Также сообщают, что Виджраку не доволен жадностью певицы. Бедный инструктор расстраивается из-за того, что Лорак мало дарит подарков.

"Певица старается угодить своему благоверному на Мальдивах. Говорят, плохо получается угождать. Исаак все время упрекает жену в том, что ее "чакры щедрости и женственности закрыты", мало подарков дарит, на дочь слишком много тратит. Даже то, что девочка с отцом отдыхает, не улучшило настроения несчастного, виллы-то нет", - пишут они.

Предательница Лорак расстраивает своего мужа
Предательница Лорак расстраивает своего мужа / Скриншот канала "Свита Короля"

Личная жизнь Ани Лорак

Предательница Украины развелась с первым мужем Муратом Налчаджиоглу в 2019 году, поговаривают, что это случилось из-за позиции певицы. Кстати, Мурат продолжает жить в Украине, развивает здесь бизнес и поддерживает ВСУ.

В 2023 Ани закрутила роман с Виджраку, но сначала скрывала его лицо и лишь намекала, что в ее жизни появился мужчина.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

17:44

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с животными за 31 секунду

