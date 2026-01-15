В кулуарах российского шоу-бизнеса раскрыли, что на самом деле происходит в браке Лорак и Виджраку.

Ани Лорак расстраивает своего йога-инструктора / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

В террористической России обсуждают семейную жизнь певицы-предательницы Ани Лорак и ее мужа йога-инструктора Исаака Виджраку.

Оказывается, по крайней мере так пишет пропагандистский телеграмм-канал "Свита Короля", в светских кругах говорят, что муж Лорак постоянно не доволен своей женой. Более того, он также злится на ее дочь Софию, на которую певица тратит баснословные деньги.

Ани Лорак выгуливает своего мужа на Мальдивах / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Также сообщают, что Виджраку не доволен жадностью певицы. Бедный инструктор расстраивается из-за того, что Лорак мало дарит подарков.

"Певица старается угодить своему благоверному на Мальдивах. Говорят, плохо получается угождать. Исаак все время упрекает жену в том, что ее "чакры щедрости и женственности закрыты", мало подарков дарит, на дочь слишком много тратит. Даже то, что девочка с отцом отдыхает, не улучшило настроения несчастного, виллы-то нет", - пишут они.

Предательница Лорак расстраивает своего мужа / Скриншот канала "Свита Короля"

Личная жизнь Ани Лорак

Предательница Украины развелась с первым мужем Муратом Налчаджиоглу в 2019 году, поговаривают, что это случилось из-за позиции певицы. Кстати, Мурат продолжает жить в Украине, развивает здесь бизнес и поддерживает ВСУ.

В 2023 Ани закрутила роман с Виджраку, но сначала скрывала его лицо и лишь намекала, что в ее жизни появился мужчина.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

