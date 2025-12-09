Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

Справиться с этой задачей будет непросто.

Попробуйте найти спрятанное число на картинке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Оптические иллюзии - интересный инструмент проверить свои умственные способности. Они также демонстрируют, насколько эффективно ваш мозг воспринимает и обрабатывает визуальную информацию. Если вы готовы бросить вызов своему мозгу, тогда Главред предлагает найти на картинке скрытое число 29.

На портале Jagranjosh представили оптическую иллюзию со скрытым числом, которое нужно найти.

В частности, вам предлагается за 10 секунд найти число 29 среди перевернутых чисел 92. Примите этот вызов и проверьте свою наблюдательность: число 29 очень хорошо спрятано.

Интересный тест на внимательность / фото: Jagran Josh

У вас будет 10 секунд, чтобы разгадать эту иллюзию. Вы готовы?

Найдите тихое место и установите таймер, чтобы следить за временем. В течение всего 10 секунд вы должны найти спрятанное число 29 на этом изображении.

Сделайте глубокий вдох. Посмотрите на изображение и начните сканировать его сверху вниз и слева направо. Все цифры расположены в столбик, поэтому просмотрите каждую строку и столбец.

Поспешите! Время идет! Вы нашли число 29 среди перевернутых 92? Если вы все еще ищете скрытое число, тогда внизу можете подсмотреть ответ.

Число 29 "спряталось" в третьем столбике / фото: Jagran Josh

Другие головоломки:

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

