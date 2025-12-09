Укр
Читать на украинском
"Даже смерть Путина не остановит войну": Тука назвал условие завершения конфликта

Анна Ярославская
9 декабря 2025, 06:17
Превращение России в демократическое государство — утопия.
Путин, Тука, распад России
Даже смерть Путина может не изменить курс РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

Главные тезисы:

  • Война России против Украины продолжится независимо от того, останется ли Путин у власти
  • Смерть Путина не гарантирует прекращения агрессии против Украины
  • Мир возможен лишь в случае реальной смены режима в Москве, но это маловероятно

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

"Война в Украине будет продолжаться. И даже физическая смерть Путина не гарантирует того, что Россия остановит войну. Если его смерть приведет к смене режима, то будет шанс на установление мира. Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Он подчеркнул, что превращение России в демократическую страну маловероятно. По мнению Туки, единственным фактором, способным устранить агрессивность РФ, может стать не смена руководства, а распад государства.

"Я убежден, что Россию невозможно превратить в демократическую страну, это утопия. Единственное, что может лишить Россию агрессивности, это не смена режима, а распад Российской Федерации на части", - добавил Тука.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Как писал Главред, война России против Украины может завершиться до конца 2025 года или до марта 2026-го. Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что войну России против Украины "удастся как-то урегулировать в ближайшее время".

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию.

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

