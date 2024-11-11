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Прячут ли страусы голову в песок: ученые развенчивают популярный миф

Марина Фурман
11 ноября 2024, 02:32
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По словам ученых, страусы большую часть жизни проводят в поисках пищи, потому часто можно увидеть, что они стоят, наклонив голову близко к земле.
Страус
Прячут ли страусы голову в песок / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему страусы стоят с опущенной головой
  • Как животные убегают от опасности

В течение многих лет люди считали, что страусы, увидев опасность, прячут свою голову в песок, чтобы избежать возможной опасности со стороны хищных животных. Однако ученые имеют несколько иное мнение, пишет Live Science.

Как известно, первое предположение о том, что животные прячут голову в песок, когда чувствуют опасность, появилось почти 2000 лет назад, благодаря древнеримскому писателю Плинию Старшему.

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Писатель указывал на то, что это глупые птицы, которые считают, если спрятать голову, то все их тело станет невидимым для хищников. В то же время ученые развеивают этот миф.

Главред передает, что по словам ученых, страусы на самом деле большую часть жизни проводят в поисках пищи, а потому часто можно увидеть, что они стоят, наклонив голову близко к земле. Страусы питаются различными растениями, но иногда в их рацион входят насекомые, рептилии и грызуны.

Также животные выкапывают неглубокие ямы в песке или другом грунте, чтобы отложить яйца. Поэтому издалека может показаться, что они прячут голову в песок.

Специалисты утверждают, если страусы видят опасность, то они просто убегают, скорость движения позволяет им это сделать.

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