"Вытаскивала своими руками": звезда Женского квартала рассказала о ранении брата

Украинская актриса и юмористка Женского Квартала и ведущая YouTube-шоу Советник — Александра Машлятина призналась, как ей и ее семье удалось пережить ранее ее родного брата.
Как рассказала она в интервью 1plus1, ее брат Алексей воюет и во время обороны Украины от России был сильно ранен.
Актриса рассказала, что для ее семьи - это был непростой период. "Все держалось на маме и морально, и физически. Она буквально вытаскивала брата своими руками, своей силой. Сейчас, слава Богу, все более или менее стабильно", - рассказала она.
По словам Машлятиной, ей этот период дался нелегко. "Уже пережила и благодарю Бога. Было очень сложно, но семья, поддержка близких — это не дало сломаться", - рассказала она.
Что такое Женский Квартал?
Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.
