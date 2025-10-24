"Вытаскивала своими руками": звезда Женского квартала рассказала о ранении брата

Александра Машлятина рассказала о том, как брат получил ранение на войне.

Украинская актриса и юмористка Женского Квартала и ведущая YouTube-шоу Советник — Александра Машлятина призналась, как ей и ее семье удалось пережить ранее ее родного брата.

Как рассказала она в интервью 1plus1, ее брат Алексей воюет и во время обороны Украины от России был сильно ранен.

Актриса рассказала, что для ее семьи - это был непростой период. "Все держалось на маме и морально, и физически. Она буквально вытаскивала брата своими руками, своей силой. Сейчас, слава Богу, все более или менее стабильно", - рассказала она.

По словам Машлятиной, ей этот период дался нелегко. "Уже пережила и благодарю Бога. Было очень сложно, но семья, поддержка близких — это не дало сломаться", - рассказала она.

