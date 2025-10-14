Осенняя кампания РФ: полковник запаса раскрыл сценарии второй волны наступления

Российские войска наращивают штурмовые действия в Донецкой области, пытаясь расширить сухопутный коридор.

https://glavred.info/front/osennyaya-kampaniya-rf-polkovnik-zapasa-raskryl-scenarii-vtoroy-volny-nastupleniya-10706489.html Ссылка скопирована

ВСУ усиливают подразделения и наносят удары по тылу врага / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кртко:

Россия активизировала наступление в Донецкой области второй волной техники и личного состава

Вторая волна врага уже вышла на линию боевого соприкосновения на Донбассе

Российская армия наращивает силы и попытается расширить сухопутный коридор

Российские войска активизировали наступление в Донецкой области - сейчас в разгаре вторая волна вражеской кампании, цель которой, по словам военного эксперта Романа Свитана, - расширить сухопутный коридор.

Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор в интервью 24 Каналу сообщил, что противник воспользовался оперативной паузой для накопления сил, техники и горючего, поэтому такие паузы на фронте недопустимы.

видео дня

Усилия противника и реакция ВСУ

По словам Свитана, сейчас на линию боевого соприкосновения вышли десятки машин и значительные подразделения личного состава, которые пытаются продвинуться от Запорожской до Донецкой области. Он отметил, что украинская артиллерия и FPV-дроны работают над тем, чтобы уничтожать вражеские колонны еще до их подхода.

"Сейчас вторая волна техники, личного состава вышла на линию боевого соприкосновения. Мы пытаемся "отминусовать" те колонны, которые движутся, идут десятки машин, а не одна или две. Наша артиллерия сдерживает их, а FPV-дроны пробираются в тыл еще до подхода", - озвучил Свитан.

Он также отметил угрожающую тенденцию усиления давления на украинские подразделения по линии от Запорожской области до Славянска. Свитан прогнозирует, что интенсивные бои могут продолжаться полтора - два месяца.

Ситуация на направлениях

"Россияне начинают давить из Купянска, чтобы подойти к Славянску с севера. Есть продвижение со стороны Серебрянки в сторону Северска, начали заходить под Ямполь. То есть есть проблемы юго-восточного Славянского направления фронта. Есть вопросы по Константиновке, уже заскакивают туда ДРГ. Пытаются россияне обойти Покровск, сейчас серьезная проблема между Покровском и Орехово", - озвучил Свитан.

Эксперт предупредил о риске окружения Орехова и возможном подходе врага к Запорожью, если продвижение удастся от юго-востока до северо-запада в сторону Днепра. Он призвал ускорить усиление сил и средств поражения, а также пополнять подразделения, в частности правоохранителями, которые уже начали вступать в ряды ВСУ.

Орехов / Инфографика: Главред

"Противодействовать конечно возможно. Для этого надо достаточное количество личного состава, сил поражения для плотности огня. Главное, чтобы Генштаб успел в аварийном порядке решить эти проблемы в отношении Орехова, Покровска, Славянска, Купянска", - подытожил Свитан.

Тактика РФ - оценка эксперта

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев объясняет, что российские войска применяют так называемую тактику "тысячи порезов". По его словам, ее цель - не только продвижение на Донбассе, но и растяжение украинских резервов на других направлениях.

Снегирев отмечает, что в течение последнего года линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от основного направления. Кроме того, оккупанты пытаются закрепиться в Запорожской области и создавать дополнительное давление на Херсонщине.

"Российские войска отрабатывают различные сценарии действий, ведь они понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью исключительно военным путем достаточно сложно", - подчеркивает эксперт.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, в районе Серебрянки в Донецкой области наблюдается расширение серой зоны на линии фронта. Как сообщают аналитики проекта DeepState, противник постоянно оказывает давление, однако не закрепляется на территории.

Напомним, что Украинские защитники мощно отбили российское массированное наступление на Добропольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов".

Кроме того, на фронте в Украине значительно выросла смертельная зона. Теперь она достигает 10 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред