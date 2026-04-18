Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2026, 21:38
Медики борются за жизнь 12-летнего мальчика.
Стрелок расстрелял всю семью в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Киеве ребенок остался полной сиротой из-за стрельбы. Об этом заявил генпрокурор Руслан Кравченко.

Мужчина 1968 года рождения застрелил мужчину, женщину и ранил их сына 2015 года рождения.

Известно, что отец ребенка погиб на месте. Его мать была ранена. Женщину госпитализировали, но ранение было тяжелым, она скончалась в больнице.

Сейчас раненый мальчик находится в медицинском учреждении. Ему оказывают необходимую помощь.

Всего известно о шести погибших. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

