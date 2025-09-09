Как делают крабовые палочки: правда, о которой знают единицы

Часто люди спорят, есть ли в крабовых палочках настоящий краб. Блогерша расставила точки над "і".

Крабовые палочки - довольно популярный товар, который любят добавлять в блюда, или есть без ничего много людей. Среди них есть те, кто убежден, что в крабовых палочках есть краб. Другие же думают, что от краба в палочках только название.

Главред узнал, из чего и как изготавливают крабовые палочки на самом деле. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Елена Мазур.

Что входит в состав крабовых палочек

Елена рассказала, что изготовление крабовых палочек начинается с замешивания огромной замороженной рыбной массы с горой льда. Таким образом рыбная паста превращается в густую массу.

Чтобы будущие крабовые палочки имели приятный запах и вкус на производстве к рыбной массе добавляют соль, сахар, усилители вкуса и другие приправы. При этом никакого крабового мяса на заводе не используют

Как формируют крабовые палочки

Когда все ингредиенты соединены между собой, специальная машина выдавливает рыбную массу в тонкие ровные листы. Параллельно с этим работники завода готовят красную смесь из пищевого красителя.

Именно краситель создает цвет крабовых палочек, который похож на настоящего краба. Его наносят на края каждого листа.

"Далее листы движутся по конвейеру, проходят через специальную машину, которая делает волокнистую текстуру, похожую на куриное мясо. Затем их заворачивают в ролоны и именно так формируется основа крабовых палочек. Свежезавернутые ролоны сразу пакуют в тонкую пленку и нарезаются на одинаковые небольшие кусочки", - рассказала блогерша.

О персоне: Елена Мазур Елена Мазур - украинский блогер, которая в соцсетях делится простыми, но вкусными рецептами, действенными лайфхаками и интересными тестами. В TikTok за ее страницей следят более 18 тысяч пользователей.

