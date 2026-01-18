Укр
Читать на украинском
"Боевые" монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ

Руслана Заклинская
18 января 2026, 11:24
Шведские спецслужбы подозревают белорусских монахинь в слежке за стратегическими объектами.
'Боевые' монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ
Кремлевские монахини пробрались в Швецию / Коллаж: Главред, фото: Монастырь Святой Елизаветы

Кратко:

  • Монахини монастыря Святой Елизаветы продавали изделия ручной работы в шведских церквях
  • Монастырь имеет связи с РФ и поддерживает войну РФ против Украины
  • Монахинь видели рядом с военными РФ

Накануне Рождества в шведских церквях разгорелся скандал из-за визита представительниц белорусского монастыря Святой Елизаветы. Монахини продавали изделия ручной работы, однако впоследствии выяснилось, что за этой деятельностью могут стоять российские спецслужбы и пропаганда. Об этом пишет The Telegraph.

Церковь Швеции официально предупредила верующих, что монастырь Святой Елизаветы имеет тесные связи с российской военной разведкой (ГРУ) и открыто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. Утверждение о благотворительности не соответствует действительности, а доходы используются для поддержки российского национализма и финансирования войны.

Что известно о монахинях

Монахини этого монастыря известны как "Z-монахини" из-за публичной демонстрации оккупационного символа "Z". Их неоднократно фиксировали на временно оккупированных территориях Украины в бронежилетах рядом с военными РФ во время мероприятий по "повышению боевого духа" оккупантов. Духовный руководитель монастыря Андрей Лемешонок даже называл своих подопечных "боевой единицей".

Реакция духовенства

Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оермо признал, что пригласил монахинь, не осознавая рисков. Теперь он понимает, что подобные визиты используются в пропагандистских целях, хотя отрицает, что проданные сувениры могли существенно профинансировать войну из-за незначительных сумм выручки.

В Швеции этот инцидент считают частью масштабной стратегии РФ. Руководительница кризисного планирования Церкви Швеции Кристина Смит подчеркнула, что Россия системно пытается получить доступ к церковным зданиям в странах НАТО, размещать священнослужителей вблизи стратегических объектов и создавать иллюзию поддержки кремлевской политики за рубежом.

Монастырь Святой Елизаветы отрицает поддержку агрессии, утверждая, что занимается только помощью нуждающимся.

Особую тревогу вызывает православная церковь в Вестеросе, расположенная всего в 300 метрах от стратегического аэропорта. Шведские спецслужбы подозревают, что этот объект может использоваться для сбора разведывательной информации и наблюдения за критической инфраструктурой.

УПЦ МП - последние новости

Напомним, в Киеве правоохранители расследуют подпольную школу при монастыре УПЦ МП в Голосеевском районе. Детей учили по советским учебникам, пели советские песни и смотрели российские фильмы. Заведение маскировали под "семейный клуб", но обучение велось пять дней в неделю.

Как сообщал Главред, УПЦ МП не готова к разрыву с Московским патриархатом и, вероятно, будет ждать завершения войны и более благоприятной политической ситуации. Митрополит Онуфрий придерживается осторожной позиции и решение об автокефалии будет принимать в зависимости от результатов войны.

Ранее госслужба по этнополитике подтвердила, что УПЦ (МП) является аффилированной с РПЦ. Митрополит Онуфрий отказался устранять нарушение закона, поэтому Киевская митрополия потеряла право пользоваться государственным и коммунальным имуществом.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Швеция новости Беларуси война России и Украины новости Швеции
