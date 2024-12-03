"Ну и что, что погиб": священник УПЦ МП ударил сестру павшего украинского героя

Виталий Лашта уже не в первый раз оказывается в эпицентре скандалов на Ковельщине.

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Представитель УПЦ МП Виталий Лашта ударил женщину / Коллаж: Главред, фото: скриншот kovel.media

Священник УПЦ МП Виталий Лашта ударил кулаком в лицо жительницу селе Волошки Ковельского района Волынской области Викторию Дидух, родной брат которой погиб на войне.

Рукоприкладство московского священника не осталось без внимания правоохранителей. Районным управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), сообщает издание "Ковель медиа".

Отмечается, что сторонники "батюшки" утверждают, что его якобы спровоцировали на такие действия, а он сам говорит, что его избили. Сразу после столкновения потерпевшая обратилась за помощью к травматологам из Ковельского МТМО, а вскоре подала заявление правоохранителям.

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Как указывается в постановлении о назначении и поручении проведения судебно-медицинской экспертизы, Лашта нанес удар кулаком в лицо Виктории Дидух, "в результате чего последняя получила телесные повреждения в виде убоя мягких тканей волосистой части головы".

Что известно о скандальном священнике УПЦ МП

По данным журналистов, Виталий Лашта уже не в первый раз оказывается в эпицентре скандала. Уточняется, что ранее церковная община села перешла в ПЦУ, однако московский священник делать этого не захотел. Как оказалось, еще до официального перехода "батюшка" не раз устраивал ссоры с односельчанами, пытаясь воспрепятствовать выходу общины из московского патриархата.

Кроме того, осенью 2023 года он приходил к матери павшего на войне Героя, чтобы отдать ее пожертвование на церковь, перед тем обидел ее словами о сыне: "Ну и что, что погиб". Весной 2024 года во время конфликтной ситуации ударил в голову священника ПЦУ Валерия Братуня, добавили журналисты.

Ранее сообщалось о том, что представители УПЦ МП устроили драку с военными и капелланами в храме в Черкассах. Стычка на территории собора произошла из-за перехода под руководство украинской церкви.

Напомним, инцидент с представителем московского партиархата произошел возле Спасо-Преображенского собора, который Министерством культуры был передан Православной церкви Украины, в Чернигове. Там один из священников так называемого московского патриархата оскорблял и укусил украинского военного.

Как сообщал Главред, ранее в Киево-Печерской Лавре нашли православные церковные календари московского патриархата со списком контактов различных филиалов и подразделений МП. Среди контактов в них были номера епархий в оккупированном Крыму и отдела МП на временно оккупированном полуострове по взаимодействию с вооруженными силами.

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Запрет УПЦ МП в Украине Запрет УПЦ МП в Украине начал действовать после того, как Верховная Рада в августе 2024 года проголосовала за законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно этому законопроекту, должна быть прекращена деятельность УПЦ МП. Еще до принятия этого закона в Украине началась борьба с московским патриархатом. Так, с начала полномасштабной войны и до конца 2022 года в Православную Церковь Украины перешло 214 религиозных общин. А во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

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