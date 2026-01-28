Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

Анна Ярославская
28 января 2026, 11:35
47
Эти секреты знают бортпроводники, но не пассажиры.
Самолет, стюардесса
Где в самолёте хуже всего сидеть: совет стюардессы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие самые худшие места в самолёте
  • Чем плохи места возле туалета и аварийных выходов

Длительные перелеты в самолете могут быть непростым испытанием. Чтобы путешествие стало более терпимым или даже приятным, стоит выбрать хорошие места на борту.

Стюардесса Virgin Atlantic с пятилетним стажем поделилась советами о том, какие места в самолете она бы никогда не выбрала.

видео дня

Если вам интересно, какую одежду выбрать для путешествия в самолете и что нельзя делать в аэропорту, читайте материал: Этикет в аэропортах и самолетах: что надеть и как правильно себя вести.

Какие места лучше не брать в самолёте

Многие пассажиры предпочитают места возле перегородки, аварийных выходов или рядом с туалетами. Однако, это не самый хороший выбор, пишет Mirror.

Дело в том что, возле туалета часто собираются пассажиры. Кроме того, там может быть шумно из-за младенцев в колыбелях возле перегородки.

Места возле аварийных выходов также популярны среди пассажиров. Однако, стоит учитывать, что в некоторых старых самолетах возле рядов у аварийных выходов может быть довольно прохладно. Если вы чувствительны к холоду, то этих мест стоит избегать. Впрочем, ничто не мешает взять с собой дополнительные носки для полета или даже грелку.

В задней части самолета может быть немного шумно из-за смыва в туалете. Кроме того, иногда во время ночного полета свет проникает сквозь занавески на кухне. Также пассажирам могут мешать звуки работы экипажа.

В целом, бортпроводница Virgin Atlantic назвала два места, на которых не хотела бы сидеть:

  • первый ряд у крыльев;
  • задняя часть самолета.

Ранее Главред публиковал полезные советы относительно того, как выбрать место в самолете, если вы хотите выспаться.

Также мы объясняли, в каких случаях можно снимать обувь на борту самолета и кому стюардессы категорически запрещают снимать кроссовки.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

путешествия лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49Украина
Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:49Фронт
Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

11:50Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

Последние новости

12:49

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:09

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подешевели два базовых продукта

12:09

Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

11:50

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
11:35

Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

11:24

4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по КиевщинеФото

11:00

После поджога пропал свет: партизаны провели успешную диверсию в Удмуртии

10:58

Донбасс – лишь первый шаг: в ISW назвали истинные стратегические цели Кремля

Реклама
10:34

Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

10:10

Баклажка - неправильно: как 5-литровую бутылку называть на украинском

09:52

Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

09:49

Не только территории: более широкий контекст переговоров в Абу-Дабимнение

09:34

"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и областьФото

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

09:05

Испытания позади: у трех знаков зодиака жизнь пойдёт в гору к концу февраля 2026

09:01

Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

08:47

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

08:43

В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

Реклама
08:36

Мини-Хардкисс: Юлия Санина показала, как теперь выглядит ее 10-летний сын

08:17

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

В некоторых областях Украины перестали действовать графики отключений - причина

07:46

Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

07:37

Вторая ночь под ударами: РФ атаковала жилые дома и монастырь в Одессе, есть пострадавшие

06:48

РФ атаковала Запорожье, Киевщину, Кривой Рог: есть разрушения, жертвы и раненыеФото

06:10

Почему в Китае начались массовые чистки армейской верхушкимнение

05:47

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

05:13

Как понять, что отношениям пришел конец: 6 тревожных звоночков

04:30

Удача берет курс на них: три знака зодиака вступают в эру феерического изобилия

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 71 секунду

03:31

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонтВидео

03:02

Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

02:35

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

02:05

Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

01:20

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

01:04

"На меня кричал: "Ты не понимаешь": невеста Кулебы рассказала о его эмоциональном звонке

00:28

"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

00:26

Более миллиона уничтоженных и раненых: раскрыты катастрофические потери РФ

27 января, вторник
23:40

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

Реклама
23:19

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

22:34

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

22:05

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 28 января

22:03

Света не будет до 9,5 часов: графики отключений для Львова и области на 28 января

21:34

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненыеФотоВидео

21:29

Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять