Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

Где в самолёте хуже всего сидеть: совет стюардессы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Какие самые худшие места в самолёте

Чем плохи места возле туалета и аварийных выходов

Длительные перелеты в самолете могут быть непростым испытанием. Чтобы путешествие стало более терпимым или даже приятным, стоит выбрать хорошие места на борту.

Стюардесса Virgin Atlantic с пятилетним стажем поделилась советами о том, какие места в самолете она бы никогда не выбрала.

Если вам интересно, какую одежду выбрать для путешествия в самолете и что нельзя делать в аэропорту, читайте материал: Этикет в аэропортах и самолетах: что надеть и как правильно себя вести.

Какие места лучше не брать в самолёте

Многие пассажиры предпочитают места возле перегородки, аварийных выходов или рядом с туалетами. Однако, это не самый хороший выбор, пишет Mirror.

Дело в том что, возле туалета часто собираются пассажиры. Кроме того, там может быть шумно из-за младенцев в колыбелях возле перегородки.

Места возле аварийных выходов также популярны среди пассажиров. Однако, стоит учитывать, что в некоторых старых самолетах возле рядов у аварийных выходов может быть довольно прохладно. Если вы чувствительны к холоду, то этих мест стоит избегать. Впрочем, ничто не мешает взять с собой дополнительные носки для полета или даже грелку.

В задней части самолета может быть немного шумно из-за смыва в туалете. Кроме того, иногда во время ночного полета свет проникает сквозь занавески на кухне. Также пассажирам могут мешать звуки работы экипажа.

В целом, бортпроводница Virgin Atlantic назвала два места, на которых не хотела бы сидеть:

первый ряд у крыльев;

задняя часть самолета.

