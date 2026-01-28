Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

Вы узнаете:
Длительные перелеты в самолете могут быть непростым испытанием. Чтобы путешествие стало более терпимым или даже приятным, стоит выбрать хорошие места на борту.
Стюардесса Virgin Atlantic с пятилетним стажем поделилась советами о том, какие места в самолете она бы никогда не выбрала.
Какие места лучше не брать в самолёте
Многие пассажиры предпочитают места возле перегородки, аварийных выходов или рядом с туалетами. Однако, это не самый хороший выбор, пишет Mirror.
Дело в том что, возле туалета часто собираются пассажиры. Кроме того, там может быть шумно из-за младенцев в колыбелях возле перегородки.
Места возле аварийных выходов также популярны среди пассажиров. Однако, стоит учитывать, что в некоторых старых самолетах возле рядов у аварийных выходов может быть довольно прохладно. Если вы чувствительны к холоду, то этих мест стоит избегать. Впрочем, ничто не мешает взять с собой дополнительные носки для полета или даже грелку.
В задней части самолета может быть немного шумно из-за смыва в туалете. Кроме того, иногда во время ночного полета свет проникает сквозь занавески на кухне. Также пассажирам могут мешать звуки работы экипажа.
В целом, бортпроводница Virgin Atlantic назвала два места, на которых не хотела бы сидеть:
- первый ряд у крыльев;
- задняя часть самолета.
Ранее Главред публиковал полезные советы относительно того, как выбрать место в самолете, если вы хотите выспаться.
Также мы объясняли, в каких случаях можно снимать обувь на борту самолета и кому стюардессы категорически запрещают снимать кроссовки.
