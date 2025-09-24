Не только разгон: какую на самом деле скрытую функцию имеет педаль газа

Вы узнаете:
- Как правильно пользоваться режимами D и B для максимального эффекта
- Какие преимущества дает рекуперация энергии в ежедневной городской езде
- Как "однопедальная" езда экономит деньги и увеличивает запас хода авто
Большинство водителей привыкли воспринимать педаль газа лишь как средство для разгона.
Главред решил подробно рассказать, как современные электрокары и гибриды выполняют дополнительные функции педали газа, в частности экономят энергию и повышают эффективность движения.
Рекуперация энергии в современных авто
Как пишет Interia, в таких автомобилях работает система рекуперации: во время торможения или отпускания педали газа электромотор переходит в режим генератора. Он вырабатывает электроэнергию, которая возвращается в батарею, что позволяет увеличить запас хода на 40-50 км без дополнительной подзарядки.
Езда с одной педалью
Водитель отпускает газ, и авто замедляется самостоятельно - чем сильнее отпустил педаль, тем интенсивнее замедление. Эта технология получила название "езда с одной педалью".
Большинство современных моделей предлагают два режима - стандартный D и активный B. В режиме D автомобиль катится по инерции, а в режиме B электромотор активно тормозит, уменьшая нагрузку на традиционные тормоза. Для городской езды это удобно и безопасно.
Экономия топлива и запас хода
Рекуперация заметна и в экономии средств. У гибридных авто расход топлива может уменьшиться на 1-1,5 литра на 100 км, что при годовом пробеге 15-20 тысяч км позволяет сэкономить несколько тысяч гривен. Для электрокаров главное преимущество - увеличение запаса хода на десятки километров.
Водители, которые попробовали "однопедальную" езду, отмечают плавность движения и меньший стресс в пробках. Новичкам сначала нужно время для адаптации, но преимущества быстро оцениваются. Эксперты прогнозируют, что такой режим станет стандартом в будущих поколениях авто.
