Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

Инна Ковенько
30 марта 2026, 14:25
Советский потребитель знал кефир и ряженку, но йогурт оставался недоступным продуктом
В СССР не было йогурта — этому есть неожиданное объяснение

Вы узнаете:

  • Почему в СССР не производили йогурт
  • Как идеология влияла на выбор кисломолочных продуктов

Йогурт сегодня кажется совершенно привычным продуктом: его добавляют в рацион как самостоятельное блюдо, используют в десертах, салатных соусах или даже в выпечке. Однако еще несколько десятилетий назад советский потребитель не имел возможности купить его в магазине. Причины этого кролись не только в технологиях, но и в специфической идеологии питания.

Чем йогурт отличается от кефира

Йогурт имеет нежную густую текстуру и мягкий вкус, тогда как кефир более кислый и жидкий. Это объясняется разными процессами брожения. Кефир образуется благодаря кефирным грибкам и спиртовому брожению, а йогурт — благодаря термофильным бактериям, которые работают при более высоких температурах. Именно они превращают молочный белок в гелеобразную массу, что делает продукт нежным и подходящим не только для диетического питания, но и для кулинарных экспериментов.

Почему в СССР не производили йогурт — технологические барьеры

Советская молочная промышленность была ориентирована на производство кефира, ряженки и простокваши. Для этого использовали мезофильные бактерии, которые обеспечивали быстрое брожение, но и короткий срок хранения. Переход на термофильные закваски требовал новых технологий, оборудования и затрат, что в условиях плановой экономики считалось нецелесообразным. Кроме того, йогурт требовал стабилизаторов, герметичной упаковки и фруктовых наполнителей, а все это было проблематично из-за дефицита консервантов и слабой логистики. Советская молочная продукция хранилась всего 3–5 дней и продавалась в стеклянных бутылках с алюминиевой крышкой, без дополнительных ингредиентов.

Идеологический фактор

В СССР кисломолочные продукты рассматривались прежде всего как лечебно-профилактические. Кефир входил в диетические рационы в больницах, был обязательным в детском питании. Йогурт же воспринимался как "буржуазный продукт" — слишком мягкий, десертный, не совсем соответствующий образу "полезной пищи". Поэтому его можно было найти только в аптеках как диетическое средство, но не как массовый продукт для широкого потребителя.

Когда появился йогурт

Лишь в начале 1990-х годов, после распада СССР, на рынок начали поступать зарубежные бренды с активной рекламой "живых бактерий". Тогда постсоветский потребитель открыл для себя йогурт как продукт, сочетающий пользу и удовольствие. До этого его роль выполняли домашний простокваша с сахаром или сметана, смешанная с вареньем.

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Новости партнеров

Главное за день

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

14:25Война
Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

12:56Война
Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Последние новости

15:31

Восемь лет неудач заканчиваются: что принесет Скорпионам апрель 2026

15:17

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

15:12

Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

15:09

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

15:08

Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ожидать потепления

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничныеШтрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные
14:25

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

14:25

Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

14:18

Как правильно по-украински — "оранжевий" или "помаранчевий": ответ удивит многих

13:47

Украинские разработчики создали "плащ-невидимку" для ВСУ, который превосходит аналоги НАТО

Реклама
13:36

Вербная неделя 2026: что категорически нельзя делать перед Пасхой

13:30

"Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицуВидео

13:00

Всё изменится после одной даты в апреле: гороскоп для Весов на месяц

12:56

Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

12:33

Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

12:18

Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

12:00

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловВидео

11:58

Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей

11:57

Гороскоп Таро на завтра 31 марта: Тельцам - снять защиту, Раку - новые чувства

11:32

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

Реклама
11:31

Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

11:24

Что нельзя резать в праздник 31 марта: приметы и запреты

11:21

Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

11:18

На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

11:10

"Не могу есть": Елена Тополя назвала свой критический вес

10:46

Как раз и навсегда избавиться от тараканов в квартире: найден проверенный способ

10:39

Один продукт отмоет духовку лучше дорогих средств - стекло будет как новоеВидео

10:05

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

09:58

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

09:47

Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

09:27

Экономика трещит: Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ — Fortune

09:01

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 марта (обновляется)

08:27

Мясо больше не прилипнет к сковороде: кулинарный трюк, о котором знают единицы

08:09

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Что определяет ход современной войны: Портников назвал неожиданную причинумнение

07:27

Армия РФ увязла на "поясе крепостей" на Донетчине и несет критические потери - ISW

05:15

Как распознать глубоко недовольного своей жизнью человека: 7 основных признаков

04:50

Регионы накроет дождями: какая погода ожидается в ближайшее время

04:41

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

Реклама
03:47

Что будет с ценами на электроэнергию в апреле — Кабмин принял решение

03:41

"Джейкоб из Сумерек" впервые станет отцом - жена Тейлора Лотнера беременна

03:02

Кондратюк дал редкий комментарий о службе сына в ВСУ: "Нескоро будет дома"

02:35

Колонизация Марса под угрозой: учёные обнаружили серьёзное препятствие

02:28

Оля Цибульская взяла в руки оружие - что случилось

01:57

Звезда "Женского доктора" рассказал о криминальном прошлом: "Срок шили"

00:42

Дмитрий Кулеба признался, чем занят его 19-летний сын

29 марта, воскресенье
23:33

Кравец рассказала правду о браке на фоне слухов о разводе: "Поменяли программное обеспечение"

23:31

Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

23:05

О пыли на плинтусах можно забыть надолго: чудо-средство, о котором мало кто знает

