Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

Советский потребитель знал кефир и ряженку, но йогурт оставался недоступным продуктом

https://glavred.info/life/pochemu-v-sssr-ne-proizvodili-yogurt-neozhidannoe-obyasnenie-vas-tochno-udivit-10752947.html Ссылка скопирована

В СССР не было йогурта — этому есть неожиданное объяснение / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Йогурт сегодня кажется совершенно привычным продуктом: его добавляют в рацион как самостоятельное блюдо, используют в десертах, салатных соусах или даже в выпечке. Однако еще несколько десятилетий назад советский потребитель не имел возможности купить его в магазине. Причины этого кролись не только в технологиях, но и в специфической идеологии питания.

Чем йогурт отличается от кефира

Йогурт имеет нежную густую текстуру и мягкий вкус, тогда как кефир более кислый и жидкий. Это объясняется разными процессами брожения. Кефир образуется благодаря кефирным грибкам и спиртовому брожению, а йогурт — благодаря термофильным бактериям, которые работают при более высоких температурах. Именно они превращают молочный белок в гелеобразную массу, что делает продукт нежным и подходящим не только для диетического питания, но и для кулинарных экспериментов.

видео дня

Почему в СССР не производили йогурт — технологические барьеры

Советская молочная промышленность была ориентирована на производство кефира, ряженки и простокваши. Для этого использовали мезофильные бактерии, которые обеспечивали быстрое брожение, но и короткий срок хранения. Переход на термофильные закваски требовал новых технологий, оборудования и затрат, что в условиях плановой экономики считалось нецелесообразным. Кроме того, йогурт требовал стабилизаторов, герметичной упаковки и фруктовых наполнителей, а все это было проблематично из-за дефицита консервантов и слабой логистики. Советская молочная продукция хранилась всего 3–5 дней и продавалась в стеклянных бутылках с алюминиевой крышкой, без дополнительных ингредиентов.

Идеологический фактор

В СССР кисломолочные продукты рассматривались прежде всего как лечебно-профилактические. Кефир входил в диетические рационы в больницах, был обязательным в детском питании. Йогурт же воспринимался как "буржуазный продукт" — слишком мягкий, десертный, не совсем соответствующий образу "полезной пищи". Поэтому его можно было найти только в аптеках как диетическое средство, но не как массовый продукт для широкого потребителя.

Когда появился йогурт

Лишь в начале 1990-х годов, после распада СССР, на рынок начали поступать зарубежные бренды с активной рекламой "живых бактерий". Тогда постсоветский потребитель открыл для себя йогурт как продукт, сочетающий пользу и удовольствие. До этого его роль выполняли домашний простокваша с сахаром или сметана, смешанная с вареньем.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред