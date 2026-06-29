В России начали сносить резиденцию Путина на Валдае — что произошло

Почему снос резиденции в Валдае может свидетельствовать о росте опасений в Кремле и как, по мнению Дэвида Саттера, это влияет на российские элиты.

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Почему начали сносить резиденцию Путина на Валдае / Коллаж: Главред, фото: ФБК, КиберБорошно

О чём сказал Дэвид Саттер:

Снос резиденции Путина свидетельствует об изменении атмосферы в Кремле

Из-за действий Украины уверенность российских властей постепенно исчезает

Первоначальные расчеты Кремля относительно войны полностью провалились

После сообщений OSINT-аналитиков о сносе одной из резиденций диктатора и военного преступника Владимира Путина на Валдае всё больше внимания привлекают возможные причины такого шага. Эта история может свидетельствовать об усилении опасений в ближайшем окружении российского диктатора и изменении настроений в Кремле. Об этом сообщил журналист, историк, бывший корреспондент в Москве Дэвид Саттер в комментарии 24 Каналу.

По его словам, подобные решения не стоит рассматривать в отрыве от общей ситуации, сложившейся в России после начала полномасштабной войны. Он убежден, что первоначальные расчеты Кремля провалились, а это постепенно сказывается на устойчивости всей властной системы.

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"Это, а также его реакция на возможный удар по параду 9 мая свидетельствуют о том, что сейчас атмосфера в Кремле меняется, уверенность исчезает", - подчеркнул Дэвид Саттер.

Отдельно Саттер обратил внимание на возможные настроения среди представителей российской элиты. По его мнению, наблюдая за все более жесткими мерами безопасности вокруг Путина, чиновники и приближенные к власти лица также могут задумываться о собственном будущем.

В то же время журналист считает, что пока рано оценивать, насколько такие процессы влияют на функционирование российского государственного аппарата. Однако, по его словам, каждое успешное действие Украины усиливает внутреннюю напряженность в Москве и Санкт-Петербурге, что постепенно подтачивает уверенность российских властей.

Что этому предшествовало

Напомним, 26 июня OSINT-аналитики сообщества "КиберБорошно" сообщили о сносе здания на территории комплекса отдыха "Ужин" на Валдае, который связывают с резиденцией Владимира Путина. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Резиденции Путина / Инфографика: Главред

Они предположили, что демонтаж мог быть связан с желанием избежать репутационных потерь в случае возможного поражения объекта украинскими беспилотниками.

/ Фото: КиберБорошно

Незадолго до этого российские СМИ также сообщали о масштабном перекрытии трассы М-11 вблизи района, где расположен комплекс.

Как удары по России могут повлиять на ход войны - комментарий эксперта

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что из-за масштабности территории России создать сплошную систему защиты всех стратегических объектов практически невозможно. Именно это приводит к появлению многочисленных уязвимых участков в обороне, которыми пользуются украинские силы.

В то же время он предостерег от слишком упрощенного взгляда на ход войны, подчеркнув, что не существует отдельного вида вооружения или универсального решения, способного быстро изменить ситуацию в пользу Украины.

По мнению Гончара, ключевым является системное и комплексное давление на все элементы российской военной машины. Помимо уже существующих проблем с техникой и нехваткой личного состава, все более серьезными становятся вызовы в энергетическом секторе, которые постепенно сокращают финансовые возможности России для ведения войны.

"Война - это деньги. Именно деньги дают возможность производить технику, боеприпасы, топливо для фронта, в частности, для ведения наступательных действий. Нет денег - нет войны", - подытожил он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на оборонной выставке Eurosatory 2026 публично продемонстрировали новую украинскую крылатую ракету "Барс RS". Новая крылатая ракета могла использоваться при нанесении ударов по Москве. По информации СМИ, ракета "Барс" может поражать цели на расстоянии до 1000 км, масса боевой части версии "Барс RS" составляет около 22 кг, а максимальная взлетная масса - 135 кг при объеме топлива 95 литров.

Аналитики Defence Express выдвинули версии относительно типа ракет, которые могли быть применены для удара по заводу в Воронеже. В материале отмечались варианты ERAM, британо-французские Storm Shadow, а также упоминалась AGM-188A как потенциальный кандидат по своим характеристикам.

Силы беспилотных систем Украины сообщили об ударах по главной электроподстанции Севастополя. Было нанесено семь ударов по объекту, распределяющему электроэнергию Балаклавской ТЭС. Согласно сообщению, город остался без света, по подстанции ПС 330/220/110/35 кВ зафиксировано три попадания, а за ночь дроны поразили 48 оперативных и плановых целей.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI"". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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