Россия атаковала Харьков КАБами — число жертв резко растет, что известно

О чём сказал Игорь Терехов:
- Российские войска нанесли удар КАБами по Холодногорскому району Харькова
- В результате вражеского обстрела погибла 23-летняя девушка
- Число раненых мирных жителей возросло до 10 человек
Российские оккупационные войска нанесли удары КАБами по Харькову. Уже известно о жертвах среди гражданского населения. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Вражеский КАБ нанес удар по Холодногорскому району. Детали выясняем", - сообщил Терехов.
После уточнения оперативной информации стало известно о первой жертве атаки и людях, находящихся в тяжелом состоянии. По словам Терехова, российский удар также нанес значительный ущерб городской инфраструктуре.
"Есть предварительная информация об одном погибшем и двух тяжело раненых", - отметил он.
Позже мэр уточнил, что подтверждена гибель одного человека, а число раненых увеличилось до пяти. Также повреждения получили трамвай, электросеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и жилые дома, расположенные вблизи места попадания.
"Зафиксирован ещё один обстрел Холодногорского района - к счастью, кассетная бомба не взорвалась. На месте работают взрывотехники", - сообщил Терехов.
По мере поступления новых данных число пострадавших продолжало увеличиваться.
"До десяти возросло число раненых в результате обстрела Холодногорского района. Один человек погиб - молодая девушка двадцати трех лет", - сообщил Терехов.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль предупредил о подготовке массированного удара по Украине. В отчете ISW приведены оценки о возможном задействовании около 50–70 ракет и 500–700 дронов в потенциальном массированном ударе.
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что имеющиеся у России ресурсы позволяют планировать масштабные атаки. Также в результате удара по Сумам 27 июня ранены 13 человек, среди которых двое младенцев.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о последствиях утреннего авиаудара по областному центру. В результате удара по Запорожью известно об одном погибшем и 14 раненых.
Читайте также:
- Оккупанты нанесли баллистический удар по Днепру: есть погибшие и много раненых
- Запутался в собственной лжи: Путин признал, что не захватил Купянск и перепутал реку с городом
- Путин может прибегнуть к серьёзной эскалации на фоне ударов по Крыму - The Telegraph
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред