Россия атаковала Харьков КАБами — число жертв резко растет, что известно

В результате нападения погибла 23-летняя девушка, число раненых продолжает расти, отметил Терехов.

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Удар по Харькову 29 июня - число жертв резко растет, что известно / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чём сказал Игорь Терехов:

Российские войска нанесли удар КАБами по Холодногорскому району Харькова

В результате вражеского обстрела погибла 23-летняя девушка

Число раненых мирных жителей возросло до 10 человек

Российские оккупационные войска нанесли удары КАБами по Харькову. Уже известно о жертвах среди гражданского населения. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Вражеский КАБ нанес удар по Холодногорскому району. Детали выясняем", - сообщил Терехов.

видео дня

После уточнения оперативной информации стало известно о первой жертве атаки и людях, находящихся в тяжелом состоянии. По словам Терехова, российский удар также нанес значительный ущерб городской инфраструктуре.

"Есть предварительная информация об одном погибшем и двух тяжело раненых", - отметил он.

Позже мэр уточнил, что подтверждена гибель одного человека, а число раненых увеличилось до пяти. Также повреждения получили трамвай, электросеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и жилые дома, расположенные вблизи места попадания.

"Зафиксирован ещё один обстрел Холодногорского района - к счастью, кассетная бомба не взорвалась. На месте работают взрывотехники", - сообщил Терехов.

По мере поступления новых данных число пострадавших продолжало увеличиваться.

"До десяти возросло число раненых в результате обстрела Холодногорского района. Один человек погиб - молодая девушка двадцати трех лет", - сообщил Терехов.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль предупредил о подготовке массированного удара по Украине. В отчете ISW приведены оценки о возможном задействовании около 50–70 ракет и 500–700 дронов в потенциальном массированном ударе.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что имеющиеся у России ресурсы позволяют планировать масштабные атаки. Также в результате удара по Сумам 27 июня ранены 13 человек, среди которых двое младенцев.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о последствиях утреннего авиаудара по областному центру. В результате удара по Запорожью известно об одном погибшем и 14 раненых.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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