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Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля

Инна Ковенько
29 июня 2026, 21:36обновлено 29 июня, 22:19
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Президент заявил, что Украина дала все предложения, чтобы завершить войну, а Россия каждый раз отказывается.
Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля
Путин установил новый срок захвата Донбасса / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Главное:

  • Россия хочет захватить Донбасс до 31 декабря
  • Кремль переносил этот дедлайн уже 15 раз
  • Украина дала РФ все предложения, чтобы завершить эту войну, но Москва каждый раз отказывается

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское руководство в очередной раз перенесло установленный для себя срок захвата Донецкой области.

Теперь, по его словам, новым "дедлайном" в РФ назначено 31 декабря 2026 года. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

Зеленский добавил, что с начала полномасштабной войны Россия уже 15 раз переносила сроки захвата Донецкой области, постоянно устанавливая новые дедлайны для своих войск. Однако ни один из этих планов так и не был выполнен.

Президент напомнил, что в 2022 году Москва планировала захватить регион до 31 марта, 9 мая, 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. В 2023 году назывались еще два срока - 1 марта и 31 декабря, однако после новых неудач их пришлось пересмотреть.

В 2024 году, по словам Зеленского, Россия вновь определила два срока захвата Донецкой области. В 2025 году, во время попыток российской стороны убедить тогдашнего президента США Дональда Трампа в том, что Украина якобы не устоит, было уже три новые даты завершения оккупации Донецкой области - 1 сентября, 1 декабря и 25 декабря.

В этом году, по его словам, Россия снова несколько раз меняла свой "дедлайн": сначала речь шла о 31 марта, затем - о 1 сентября, а сейчас в качестве крайнего срока называют 31 декабря.

"Если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить. Если Путин хочет задействовать ещё миллион своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждет дальше", - подчеркнул президент.

Президент заявил, что Украина передала все необходимые предложения по завершению войны, но Россия каждый раз отказывается от них и демонстрирует готовность продолжать боевые действия.

По его словам, в ближайшие недели Украина будет работать с международными партнерами над шагами, которые должны приблизить мир. Киев ожидает положительных решений от стран G7 и участников Коалиции желающих относительно дальнейшей поддержки Украины.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Как удары по России влияют на переговоры - комментарий эксперта

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что масштабные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине российской территории укрепляют переговорные позиции Украины и приближают завершение войны.

В то же время, по его мнению, эти атаки пока не стали фактором, который заставил бы российского диктатора Владимира Путина кардинально пересмотреть свои подходы.

Чаленко также подчеркнул, что в нынешних условиях возможности России выдвигать максималистские требования существенно сузились, и сейчас Москва фактически может рассчитывать лишь на прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", - подытожил он.

Война РФ в Украине - последние новости

Главред ранее писал, что тактическая ситуация в Константиновке Донецкой области ухудшается, однако РФ существенно преувеличивает свои успехи. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что, по данным украинских военных и официальных лиц, в центре Константиновки в настоящее время находятся от 100 до 250 оккупантов, а сообщения российских пабликов о 250–300 солдатах в центре города являются преувеличенными

Отметим, что аналитики проекта DeepState сообщали об обострении ситуации вокруг Константиновки. По их словам, изоляция города может создать логистические проблемы для обороны и обострить ситуацию на всем участке фронта.

Ранее сообщалось, что Константиновка оказалась под угрозой окружения. Российские войска сумели проникнуть на территорию города, из-за чего его значительная часть фактически превратилась в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

Константиновка Инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

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Об источнике: Офис Президента Украины

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