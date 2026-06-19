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Зачем хозяйки распыляют чеснок на окна — неожиданный способ защиты дома

Алексей Тесля
19 июня 2026, 18:27
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В тёплую погоду, когда окна часто держат распахнутыми, это создаёт для насекомых удобные условия для попадания внутрь жилья.
Как избавиться от пауков раз и навсегда
Раскрыт способ, как отпугнуть пауков / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Одним из натуральных средств от пауков называют чеснок
  • К альтернативным средствам относят цитрусовые — лимоны и лаймы

На фоне приближения новой волны жары домовладельцам напомнили о простых и природных методах, которые помогают снизить появление бытовых неудобств, связанных с насекомыми.

Отмечается, что в дом пауки и другие мелкие вредители могут проникать через различные щели и отверстия в стенах, однако одним из самых распространённых путей остаются открытые окна, пишет Express.

видео дня

В тёплую погоду, когда окна часто держат распахнутыми, это создаёт для насекомых удобные условия для попадания внутрь жилья. При этом существуют способы проветривать помещение и одновременно уменьшать риск их появления.

Одним из таких натуральных средств называют чеснок. Этот продукт, который часто уже есть на кухне, может использоваться не только в кулинарии, но и как средство для отпугивания вредителей.

Считается, что сильный запах чеснока действует на пауков и некоторых насекомых отпугивающе. Они ориентируются в пространстве с помощью обоняния, поэтому резкие ароматы мешают им находить путь и заставляют избегать таких мест.

Для применения чеснок можно измельчить или использовать целые зубчики, добавив их в воду и распыляя раствор в углах, где были замечены насекомые. Также допускается использование других ароматических средств с аналогичным эффектом.

Чем отогнать пауков из дома инфографика
/ Инфографика: Главред

К таким альтернативам относят цитрусовые — лимоны и лаймы, а также эфирные масла, например, перечной мяты и эвкалипта, которые также обладают выраженным запахом и могут помогать в отпугивании насекомых.

Смотрите видео - как избавиться от пауков

В видео автор рассматривает отношение человека к паукам и пытается разобраться, являются ли они опасными или, наоборот, полезными существами.

В начале рассказывается о том, какие виды пауков могут обитать в жилых помещениях и представляют ли они угрозу для человека. Далее объясняются причины их появления в доме и условия, которые способствуют их проникновению в жильё.

Отдельное внимание уделяется различным способам борьбы с пауками и профилактическим мерам, которые помогают сократить их количество в помещении. В завершении затрагивается народное поверье о том, что появление паука в доме может символизировать финансовую удачу.

Ранее Главред описал 5 лучших способов, как выгнать пауков из дома. Гуру уборки поделился пятью простыми способами, как естественным образом заставить пауков и других насекомых покинуть ваш дом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пауки часто появляются в наших домах, и хотя они могут вызывать определенный дискомфорт, важно понять, почему это происходит и как с этим бороться.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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