Ракеты были наши, кнопка — чужая: как Украину лишили ядерного оружия

Ядерное разоружение Украины стало результатом скоординированного давления США и России. Будапештский меморандум должен был гарантировать безопасность, но оставил страну без защиты.

Как у Украины забрали ядерное оружие? / Коллаж: Главред, скриншоты

Кто и почему разоружил Украину

Кому отдали украинское ядерное оружие

Вопрос ядерного разоружения Украины остается одной из самых драматичных страниц современной истории. После распада Советского Союза молодое государство неожиданно для мира оказалось в статусе третьей по мощности ядерной силы планеты.

На ее территории был сосредоточен арсенал, превышавший совокупные ядерные мощности Франции, Китая и Великобритании. Однако за несколько лет этот потенциал был полностью ликвидирован — в обмен на обещания, которые впоследствии оказались лишь бумагой.

Сегодня, в условиях полномасштабной войны, Украина вынуждена снова задавать болезненный вопрос: кто, в чью пользу и под чьим давлением лишил ее главного инструмента сдерживания? Подробнее об этом расскажет Главред.

Ядерное наследие СССР

Как рассказывают на канале "WAS: Популярная история", на момент провозглашения независимости Украина обладала 176 межконтинентальными баллистическими ракетами и около 2500 единицами тактического ядерного оружия. Такое "наследие" вызвало серьезную обеспокоенность не только в Москве, которая стремилась сохранить контроль над бывшими советскими территориями, но и в Вашингтоне.

США воспринимали появление нового ядерного государства как угрозу глобальной стабильности и режиму нераспространения оружия массового поражения.

Ракеты в Украине — кнопка в Москве

Ситуация была парадоксальной. Ядерные ракеты находились в украинских шахтах, но так называемый "ядерный чемодан" с кодами запуска оставался в Москве. В то же время украинские специалисты имели техническую возможность перехватить управление системами, что делало Украину не номинальным, а реальным ядерным игроком.

Именно этот факт пугал как Россию, так и Запад.

Общий интерес США и РФ

Разоружение Украины стало редким примером полного согласия между Вашингтоном и Москвой. Администрация Джорджа Буша-старшего, а впоследствии и Билла Клинтона применяли классическую политику "кнута и пряника".

Украине прямо угрожали международной изоляцией, затягиванием дипломатического признания, отказом в финансовой помощи и сотрудничестве с международными институтами.

Внутренний хаос и страх

Внутри страны царили экономический коллапс, управленческий хаос и страх перед катастрофами. Российская пропаганда активно распространяла через СМИ нарративы о том, что ядерные ракеты в Украине — это "второй Чернобыль", срок их эксплуатации якобы истек, а обслуживание стоило бы бюджету заоблачных сумм.

Под давлением Запада и из-за опасений экологической катастрофы украинская политическая элита начала постепенно сдавать позиции.

Два ключевых шага к разоружению

Процесс ядерного разоружения длился несколько лет и состоял из двух определяющих этапов.

В январе 1994 года президент Леонид Кравчук в Москве подписал Трехстороннее заявление вместе с президентами США и России. Документ предусматривал полный вывоз украинских ядерных боеголовок в РФ в обмен на компенсацию за высокообогащенный уран и так называемые гарантии безопасности.

Будапештский меморандум: роковая ошибка

Финальным аккордом стал декабрь 1994 года, когда уже президент Леонид Кучма подписал Будапештский меморандум. Россия, США и Великобритания обязались уважать суверенитет и границы Украины и воздерживаться от применения силы.

Однако впоследствии стало очевидно: в англоязычной версии документа использовался термин security assurances (заверения), а не security guarantees (гарантии). Это означало отсутствие юридической обязанности защищать Украину в случае агрессии.

Как уничтожали ядерный потенциал

Большинство украинских боеголовок вывезли в Российскую Федерацию для демонтажа. Пусковые шахты взрывали под контролем американских инспекторов. Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 частично утилизировали, а частично передали России в качестве оплаты за газовые долги.

Цена разоружения

По программе Нанна-Лугара Украина получила около 350-500 миллионов долларов финансовой помощи — сумму, ничтожную по сравнению со стоимостью уничтоженного арсенала.

Главным "достижением" считалось признание Украины "ответственным государством" и ее интеграция в международное сообщество.

Урок, оплаченный войной

Сегодня история ядерного разоружения Украины выглядит как трагический пример чрезмерной веры в международное право. Отказ от ядерного оружия был не добровольным жестом, а результатом скоординированного давления мировых игроков, которые выбрали собственный комфорт ценой украинской безопасности.

Будапештский меморандум стал жестоким уроком: в мире реальной политики безопасность гарантируют не подписи, а сила и четкие юридические обязательства союзников. Сегодня Украина вынуждена бороться за свободу с оружием в руках, вспоминая тот шаг как самое коварное разоружение в современной истории.

