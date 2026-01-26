Ракеты были наши, кнопка — чужая: как Украину лишили ядерного оружия

О чем вы узнаете:
- Кто и почему разоружил Украину
- Кому отдали украинское ядерное оружие
Вопрос ядерного разоружения Украины остается одной из самых драматичных страниц современной истории. После распада Советского Союза молодое государство неожиданно для мира оказалось в статусе третьей по мощности ядерной силы планеты.
На ее территории был сосредоточен арсенал, превышавший совокупные ядерные мощности Франции, Китая и Великобритании. Однако за несколько лет этот потенциал был полностью ликвидирован — в обмен на обещания, которые впоследствии оказались лишь бумагой.
Сегодня, в условиях полномасштабной войны, Украина вынуждена снова задавать болезненный вопрос: кто, в чью пользу и под чьим давлением лишил ее главного инструмента сдерживания? Подробнее об этом расскажет Главред.
Ядерное наследие СССР
Как рассказывают на канале "WAS: Популярная история", на момент провозглашения независимости Украина обладала 176 межконтинентальными баллистическими ракетами и около 2500 единицами тактического ядерного оружия. Такое "наследие" вызвало серьезную обеспокоенность не только в Москве, которая стремилась сохранить контроль над бывшими советскими территориями, но и в Вашингтоне.
США воспринимали появление нового ядерного государства как угрозу глобальной стабильности и режиму нераспространения оружия массового поражения.
Ракеты в Украине — кнопка в Москве
Ситуация была парадоксальной. Ядерные ракеты находились в украинских шахтах, но так называемый "ядерный чемодан" с кодами запуска оставался в Москве. В то же время украинские специалисты имели техническую возможность перехватить управление системами, что делало Украину не номинальным, а реальным ядерным игроком.
Именно этот факт пугал как Россию, так и Запад.
Общий интерес США и РФ
Разоружение Украины стало редким примером полного согласия между Вашингтоном и Москвой. Администрация Джорджа Буша-старшего, а впоследствии и Билла Клинтона применяли классическую политику "кнута и пряника".
Украине прямо угрожали международной изоляцией, затягиванием дипломатического признания, отказом в финансовой помощи и сотрудничестве с международными институтами.
Внутренний хаос и страх
Внутри страны царили экономический коллапс, управленческий хаос и страх перед катастрофами. Российская пропаганда активно распространяла через СМИ нарративы о том, что ядерные ракеты в Украине — это "второй Чернобыль", срок их эксплуатации якобы истек, а обслуживание стоило бы бюджету заоблачных сумм.
Под давлением Запада и из-за опасений экологической катастрофы украинская политическая элита начала постепенно сдавать позиции.
Два ключевых шага к разоружению
Процесс ядерного разоружения длился несколько лет и состоял из двух определяющих этапов.
В январе 1994 года президент Леонид Кравчук в Москве подписал Трехстороннее заявление вместе с президентами США и России. Документ предусматривал полный вывоз украинских ядерных боеголовок в РФ в обмен на компенсацию за высокообогащенный уран и так называемые гарантии безопасности.
Будапештский меморандум: роковая ошибка
Финальным аккордом стал декабрь 1994 года, когда уже президент Леонид Кучма подписал Будапештский меморандум. Россия, США и Великобритания обязались уважать суверенитет и границы Украины и воздерживаться от применения силы.
Однако впоследствии стало очевидно: в англоязычной версии документа использовался термин security assurances (заверения), а не security guarantees (гарантии). Это означало отсутствие юридической обязанности защищать Украину в случае агрессии.
Как уничтожали ядерный потенциал
Большинство украинских боеголовок вывезли в Российскую Федерацию для демонтажа. Пусковые шахты взрывали под контролем американских инспекторов. Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 частично утилизировали, а частично передали России в качестве оплаты за газовые долги.
Цена разоружения
По программе Нанна-Лугара Украина получила около 350-500 миллионов долларов финансовой помощи — сумму, ничтожную по сравнению со стоимостью уничтоженного арсенала.
Главным "достижением" считалось признание Украины "ответственным государством" и ее интеграция в международное сообщество.
Урок, оплаченный войной
Сегодня история ядерного разоружения Украины выглядит как трагический пример чрезмерной веры в международное право. Отказ от ядерного оружия был не добровольным жестом, а результатом скоординированного давления мировых игроков, которые выбрали собственный комфорт ценой украинской безопасности.
Будапештский меморандум стал жестоким уроком: в мире реальной политики безопасность гарантируют не подписи, а сила и четкие юридические обязательства союзников. Сегодня Украина вынуждена бороться за свободу с оружием в руках, вспоминая тот шаг как самое коварное разоружение в современной истории.
Об источнике: WAS: Популярная история
WAS: Популярная история — это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию — от школьников до взрослых.
