Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ракеты были наши, кнопка — чужая: как Украину лишили ядерного оружия

Марина Иваненко
26 января 2026, 14:01
70
Ядерное разоружение Украины стало результатом скоординированного давления США и России. Будапештский меморандум должен был гарантировать безопасность, но оставил страну без защиты.

Как в Украине забрали ядерное оружие?
Как у Украины забрали ядерное оружие? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто и почему разоружил Украину
  • Кому отдали украинское ядерное оружие

Вопрос ядерного разоружения Украины остается одной из самых драматичных страниц современной истории. После распада Советского Союза молодое государство неожиданно для мира оказалось в статусе третьей по мощности ядерной силы планеты.

видео дня

На ее территории был сосредоточен арсенал, превышавший совокупные ядерные мощности Франции, Китая и Великобритании. Однако за несколько лет этот потенциал был полностью ликвидирован — в обмен на обещания, которые впоследствии оказались лишь бумагой.

Сегодня, в условиях полномасштабной войны, Украина вынуждена снова задавать болезненный вопрос: кто, в чью пользу и под чьим давлением лишил ее главного инструмента сдерживания? Подробнее об этом расскажет Главред.

Ядерное наследие СССР

Как рассказывают на канале "WAS: Популярная история", на момент провозглашения независимости Украина обладала 176 межконтинентальными баллистическими ракетами и около 2500 единицами тактического ядерного оружия. Такое "наследие" вызвало серьезную обеспокоенность не только в Москве, которая стремилась сохранить контроль над бывшими советскими территориями, но и в Вашингтоне.

США воспринимали появление нового ядерного государства как угрозу глобальной стабильности и режиму нераспространения оружия массового поражения.

Ракеты в Украине — кнопка в Москве

Ситуация была парадоксальной. Ядерные ракеты находились в украинских шахтах, но так называемый "ядерный чемодан" с кодами запуска оставался в Москве. В то же время украинские специалисты имели техническую возможность перехватить управление системами, что делало Украину не номинальным, а реальным ядерным игроком.

Именно этот факт пугал как Россию, так и Запад.

Общий интерес США и РФ

Разоружение Украины стало редким примером полного согласия между Вашингтоном и Москвой. Администрация Джорджа Буша-старшего, а впоследствии и Билла Клинтона применяли классическую политику "кнута и пряника".

Украине прямо угрожали международной изоляцией, затягиванием дипломатического признания, отказом в финансовой помощи и сотрудничестве с международными институтами.

Внутренний хаос и страх

Внутри страны царили экономический коллапс, управленческий хаос и страх перед катастрофами. Российская пропаганда активно распространяла через СМИ нарративы о том, что ядерные ракеты в Украине — это "второй Чернобыль", срок их эксплуатации якобы истек, а обслуживание стоило бы бюджету заоблачных сумм.

Под давлением Запада и из-за опасений экологической катастрофы украинская политическая элита начала постепенно сдавать позиции.

Видео о том, кто и почему разоружил Украину, можно посмотреть здесь:

Два ключевых шага к разоружению

Процесс ядерного разоружения длился несколько лет и состоял из двух определяющих этапов.

В январе 1994 года президент Леонид Кравчук в Москве подписал Трехстороннее заявление вместе с президентами США и России. Документ предусматривал полный вывоз украинских ядерных боеголовок в РФ в обмен на компенсацию за высокообогащенный уран и так называемые гарантии безопасности.

Будапештский меморандум: роковая ошибка

Финальным аккордом стал декабрь 1994 года, когда уже президент Леонид Кучма подписал Будапештский меморандум. Россия, США и Великобритания обязались уважать суверенитет и границы Украины и воздерживаться от применения силы.

Однако впоследствии стало очевидно: в англоязычной версии документа использовался термин security assurances (заверения), а не security guarantees (гарантии). Это означало отсутствие юридической обязанности защищать Украину в случае агрессии.

Как уничтожали ядерный потенциал

Большинство украинских боеголовок вывезли в Российскую Федерацию для демонтажа. Пусковые шахты взрывали под контролем американских инспекторов. Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 частично утилизировали, а частично передали России в качестве оплаты за газовые долги.

Цена разоружения

По программе Нанна-Лугара Украина получила около 350-500 миллионов долларов финансовой помощи — сумму, ничтожную по сравнению со стоимостью уничтоженного арсенала.

Главным "достижением" считалось признание Украины "ответственным государством" и ее интеграция в международное сообщество.

Урок, оплаченный войной

Сегодня история ядерного разоружения Украины выглядит как трагический пример чрезмерной веры в международное право. Отказ от ядерного оружия был не добровольным жестом, а результатом скоординированного давления мировых игроков, которые выбрали собственный комфорт ценой украинской безопасности.

Будапештский меморандум стал жестоким уроком: в мире реальной политики безопасность гарантируют не подписи, а сила и четкие юридические обязательства союзников. Сегодня Украина вынуждена бороться за свободу с оружием в руках, вспоминая тот шаг как самое коварное разоружение в современной истории.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: WAS: Популярная история

WAS: Популярная история — это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию — от школьников до взрослых.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерное оружие Советский Союз ядерная сделка Украина интересные новости Ядерное оружие Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киевская область вернулась к отключениям света по графикам, но есть нюанс - ДТЭК

Киевская область вернулась к отключениям света по графикам, но есть нюанс - ДТЭК

15:02Энергетика
Отказ от российского газа: в ЕС официально приняли важное решение

Отказ от российского газа: в ЕС официально приняли важное решение

13:59Мир
Поражены базы, НПЗ и скопление оккупантов: ВСУ разгромили шесть объектов РФ

Поражены базы, НПЗ и скопление оккупантов: ВСУ разгромили шесть объектов РФ

13:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Знают даже не все учителя: пять украинских слов, значение которых удивит многих

Знают даже не все учителя: пять украинских слов, значение которых удивит многих

Последние новости

15:02

Киевская область вернулась к отключениям света по графикам, но есть нюанс - ДТЭК

14:48

НАБУ засекретило данные о премиях и поощрениях сотрудников - документ

14:37

За его жизнь боролись 18 дней: скончался спасатель, пострадавший во время обстрела

14:35

Раскол в Кремле: известно, что может заставить элиту РФ пойти против ПутинаВидео

14:17

"Может, будешь вдовой": экс-супруг Билозир раскрыл, как пытался спасти брак

Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – МаксаковаДети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова
14:01

Ракеты были наши, кнопка — чужая: как Украину лишили ядерного оружия

13:59

Отказ от российского газа: в ЕС официально приняли важное решение

13:54

Ошибка, которую совершают почти все: где лучше хранить молоко в холодильнике

13:31

Поражены базы, НПЗ и скопление оккупантов: ВСУ разгромили шесть объектов РФ

Реклама
13:26

Путин маниакально строит бункеры: экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причинуВидео

13:09

Как пережить отключения света: психотерапевт объяснил, что происходит с психикой

12:47

"Вопрос времени": военный рассказал о планах россиян проникнуть в важный город

12:41

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

12:29

"Смельчаков нет": Максакова оценила, возможна ли смена власти в РФ в 2026 годуВидео

12:18

Гороскоп на завтра 27 января: Скорпионам - радостные новости, Водолеям - гнев

12:12

Не Турция и не Греция: где на самом деле родилась современная шаурма

12:09

Когда Сретениее и начало Великого поста: церковный календарь на февраль 2026

11:54

Курс евро обновил исторический рекорд в Украине: сколько стоит валюта

11:40

Ударит по бюджету украинцев: любимая крупа скоро заметно вырастет в цене

11:37

Катя Кузнецова заговорила про отношения после расставания с россиянином - детали

Реклама
11:21

В Кремле заявили об ошибке и назвали "принципиальное" условие для окончания войны

10:54

Только давление может ее изменить: в ISW раскрыли реальную позицию РФ по войне

10:34

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Крысам - перепутье, Змеям - лень

10:32

Известна точная дата: Украину скоро атакует новая магнитная буря

10:25

"Воздаст каждому": известный комик пригрозил россиянам за страдания украинцев

10:19

Когда и кому повысят пенсию в Украине: в Кабмине готовят документ

10:00

Когда ситуация со светом должна улучшиться: озвучен обнадеживающий прогноз

09:56

Гороскоп на февраль 2026: Тельцам - нестабильность, Стрельцам - провера

09:03

Ротару спасла из оккупации родных известной певицы: "Все забросаны бомбами"

08:55

Специалисты назвали лучшее время для черенкования роз: как это сделать правильно

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 января (обновляется)

08:49

Непогода накроет Одессу: каких неприятностей ждать сегодня в регионе

08:20

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

08:12

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ошибка россиян, которую они воспроизводят с 2022 годамнение

07:25

Пожары, разрушения и раненые: Россия дважды за ночь ударила по Запорожью

07:08

РФ готовит продолжение террора гражданского населения: когда новый удармнение

06:54

Семь взрывов и пожар: дроны атаковали НПЗ в российском Славянске-на-Кубани

06:02

Александр Усик довел до слез известного актера: "Начинаю плакать"

05:30

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Реклама
04:41

Сейчас такое и представить не можешь: какие странные пищевые тренды были популярны в СССР

03:25

Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

02:06

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

01:45

Как приготовить сочное куриное филе: главные секреты идеально нежной грудки

00:54

Мария Кравец раскрыла любовь всей ее жизни

00:54

Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

00:10

Ни в коем случае не "форточка": какое настоящее украинское "имя" оконной шибкиВидео

00:07

"Был сумасшедший": жена Виталия Козловского совершила особенное признание

25 января, воскресенье
23:06

Все слухи закончились: звезда Динамо определился, в каком клубе продолжит карьеру

22:33

Четыре Фламинго попали в цель: детали удара по подрядчику производства МиГ и Су

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять