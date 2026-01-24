Укр
Гренландия больше не край света: почему за остров борются великие державы

Марина Иваненко
24 января 2026, 16:19
11
Гренландия перестала быть ледяной пустыней и стала стратегическим призом для США, Китая и Дании. Почему Трамп снова заговорил об острове, какие ресурсы там скрыты и как это меняет баланс сил в мире.
Зачем США нужна Гренландия?
Зачем США нужна Гренландия? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Зачем Дональду Трампу Гренландия
  • Какая неожиданная связь у острова с Украиной

Крупнейший остров мира сегодня перестал быть просто заснеженной пустыней, превратившись в объект острого противостояния между Вашингтоном, Копенгагеном и Пекином. Сочетание уникального расположения, колоссальных ресурсов и военных баз делает Гренландию ключевым фактором безопасности в Северном полушарии. Подробнее об этом расскажет Главред.

В видео на канале "имени Т.Г. Шевченко" авторы отмечают, что Гренландия имеет неожиданную историческую связь с Украиной. Это прослеживается через фигуру норвежца Олафа Трюггвасона, который в юности скрывался и служил в дружине киевского князя Владимира Великого. Впоследствии Олаф стал королем Норвегии, а его крестник Лейф Эриксон — сын Эрика Рыжего, который и открыл Гренландию для европейцев — принес на остров христианство. Таким образом, через сеть связей эпохи викингов, Гренландия и древняя Русь находились в пределах единого цивилизационного пространства.

видео дня

Открытие, упадок и датское господство

Остров был заселен задолго до скандинавов племенами, родственными эскимосам Аляски. Однако именно Эрик Рыжий дал ему название "Зеленая земля", стремясь привлечь колонистов. Скандинавские поселения процветали несколько веков, но с наступлением малого ледникового периода в XV веке связь с материком прервалась, и поселенцы исчезли. Интерес к острову возобновился только с развитием китобойного промысла, когда Дания, благодаря унии с Норвегией, окончательно закрепила свой суверенитет над этой территорией.

Показательно, что датская администрация придерживалась довольно либеральных взглядов в отношении местного населения. В то время как Российская империя выпускала Валуевский циркуляр для запрета украинского языка, датчане способствовали изданию первого журнала на гренландском языке и разрешали создавать выборные окружные советы.

Почему Гренландия так нужна США

Интерес Соединенных Штатов к острову имеет давнюю историю. Еще государственный секретарь Уильям Сьюард, который организовал покупку Аляски, предлагал выкупить и Гренландию. Во время Второй мировой войны, когда Дания была оккупирована нацистами, остров фактически перешел под защиту США. Здесь появились авиабазы и метеостанции, которые имели решающее значение для авиации союзников.

Видео о том, для чего США нужна Гренландия, можно посмотреть здесь:

Современная заинтересованность Дональда Трампа и американского истеблишмента объясняется тремя критическими факторами. Во-первых, военный контроль: авиабаза Туле позволяет отслеживать любые ракетные угрозы со стороны России и Китая через Северный полюс. Во-вторых, это ресурсы. Гренландия богата редкоземельными металлами и криолитом, необходимыми для авиастроения и микроэлектроники. В-третьих, климатические изменения делают Арктику судоходной, а Гренландия становится главным портом на новых торговых путях.

Об источнике: "имени Т.Г. Шевченко"

Это интересный украинский канал, на котором представлены интересные видео из истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелях.

Ведущие — братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Гренландия Трамп новости интересные новости
