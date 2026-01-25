"За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины

Вы узнаете:
- Почему Morphom покинул Украину
- Как Роману Черенову удалось пересечь границу
Известный музыкальный продюсер Morphom (настоящее имя — Роман Черенов) покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения. В интервью OBOZ.ua артист, который работал с Jamala, Jerry Heil и Натальей Могилевской, рассказал, как ему удалось выехать из страны с семьей.
Как поделился Morphom, он с семьей вернулся в столицу накануне начала полномасштабного вторжения российской армии. Они были "на чемоданах", когда услышали первые взрывы и поняли, что Киев под ударом.
"Мы вернулись в Киев из Ивано-Франковска именно в ночь на 24 февраля — ездили на сонграйт-сессию. Заправили машину, только зашли в помещение, не успели даже прилечь, как все началось. Не думая, схватили детей, неразобранные чемоданы, которые стояли на пороге, прыгнули в авто и поехали к границе", — поделился воспоминаниями Роман.
По словам Черенова, когда семья добралась до пропускного пункта, мобилизация еще не была объявлена, поэтому пересечь границу у них получилось без проблем. Продюсер пояснил, что именно готовность к быстрому выезду сыграла им на руку.
"Тогда еще не была объявлена мобилизация, то есть фактически за нами уже закрывали границу. Поэтому те, кто, как и мы, были собраны, выехали без пробок. Мы пересекали границу, чтобы перестраховаться. Это был ориентир для всех людей на тот момент. Но "неделя-две" превратились в два месяца, потом неожиданно уже и год прошел, затем второй, как мы жили в Польше", — рассказал Morphom.
Продюсер признался, что сейчас не задумывается о возвращении в Украину, поскольку несет ответственность за безопасность и благополучие семьи. При этом артист активно дает благотворительные концерты и поддерживает ВСУ средствами, полученными в результате творческой деятельности.
