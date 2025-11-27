Жена тяжелобольного Adam вышла на связь и рассказала о состоянии артиста

Жена артиста записала разговорные сториз, в которых поделилась своими переживаниями.

Певец ADAM сильно болен / Коллаж Главред, фото Instagram/adamukraine

Жена украинского певца, сооснователя и лидера группы Adam Михаила Клименко, который находится в коме из-за страшной болезни - туберкулезного менингита, вышла на связь и рассказала о состоянии артиста.

На своей странице в Instagram, она записала разговорные сториз, в которых поделилась своими переживаниями. По словам Александры, мужчина уже девятый день находится в коме и не приходит в сознание.

Жена Адама рассказала о состоянии / Скриншот

"Спасибо всем за поддержку и молитвы, веру и финансовую помощь. Сегодня уже девятый день, как Миша находится в коме. И девятый день, как я еду с надеждой, что он откроет глаза, увидит меня и скажет мне "Привет". Я ему постоянно рассказываю, что со мной происходит за день, рассказываю ему за вашу помощь, поддержку, веру и за то, что вы пишете нам. Я верю и молюсь", — говорит женщина.

Болезнь певца Adam - что известно

Автор хита "Танцюй зі мною повільно" борется за жизнь в крайне тяжелом состоянии. О болезни рассказал его друг Парфенюк. Он сообщил, что у артиста были проблемы со спиной - он лечился очень долго и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез.

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

