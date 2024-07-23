Как устранить запах после жарки - хитрый трюк со сковородкой

Эти простые и доступные методы помогут вам быстро и эффективно устранить запахи после жарки, наполняя вашу кухню приятным ароматом

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Как устранить запах после жарки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Запахи от жарки часто задерживаются в кухне, создавая неприятные ощущения. Чтобы быстро и эффективно избавиться от них, можно использовать натуральные методы, которые не только устранят запахи, но и наполнят ваш дом приятным ароматом.

Как нейтрализовать неприятный запах?

Что вам понадобится:

Сковорода или кастрюля

Вода

2 чайные ложки бикарбоната натрия (пищевая сода)

Свежий лимон

Эфирное масло (лаванда, цитрусовые или мята)

Что нужно делать:

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Подготовьте ингредиенты:

Возьмите сковороду или кастрюлю и налейте в нее около 2 стаканов воды или заполните ее на треть. Выжмите сок одного свежего лимона и добавьте его в воду. Добавьте 2 чайные ложки бикарбоната натрия. Капните 8-9 капель эфирного масла с ароматом, который вам нравится (лаванда, цитрусовые или мята подойдут идеально).

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Приготовление:

Доведите смесь до кипения.

Оставьте кипеть на слабом огне примерно 15-20 минут. Аромат быстро распространится по всей кухне, наполняя ее свежестью.

Почему это работает?

Пищевая сода является мощным дезодорантом, который эффективно нейтрализует неприятные запахи. Лимонный сок и эфирные масла не только добавляют приятный аромат, но и обладают антибактериальными свойствами, помогая очищать воздух, пишет Sante+.

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Как избавиться от запаха жаренного на кухне при помощи уксуса

Если запах жареного особенно стойкий, можно использовать белый уксус. Это идеальный ингредиент для поглощения неприятных запахов.

Процедура:

Налейте белый уксус в маленькую миску и оставьте его в кухне на несколько часов или на ночь. Уксус впитает все неприятные запахи, оставляя воздух свежим.

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