Как устранить запах после жарки - хитрый трюк со сковородкой

Запахи от жарки часто задерживаются в кухне, создавая неприятные ощущения. Чтобы быстро и эффективно избавиться от них, можно использовать натуральные методы, которые не только устранят запахи, но и наполнят ваш дом приятным ароматом.
Как нейтрализовать неприятный запах?
Что вам понадобится:
- Сковорода или кастрюля
- Вода
- 2 чайные ложки бикарбоната натрия (пищевая сода)
- Свежий лимон
- Эфирное масло (лаванда, цитрусовые или мята)
Что нужно делать:
Подготовьте ингредиенты:
- Возьмите сковороду или кастрюлю и налейте в нее около 2 стаканов воды или заполните ее на треть.
- Выжмите сок одного свежего лимона и добавьте его в воду.
- Добавьте 2 чайные ложки бикарбоната натрия.
- Капните 8-9 капель эфирного масла с ароматом, который вам нравится (лаванда, цитрусовые или мята подойдут идеально).
Приготовление:
Доведите смесь до кипения.
Оставьте кипеть на слабом огне примерно 15-20 минут. Аромат быстро распространится по всей кухне, наполняя ее свежестью.
Почему это работает?
Пищевая сода является мощным дезодорантом, который эффективно нейтрализует неприятные запахи. Лимонный сок и эфирные масла не только добавляют приятный аромат, но и обладают антибактериальными свойствами, помогая очищать воздух, пишет Sante+.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Как избавиться от запаха жаренного на кухне при помощи уксуса
Если запах жареного особенно стойкий, можно использовать белый уксус. Это идеальный ингредиент для поглощения неприятных запахов.
Процедура:
- Налейте белый уксус в маленькую миску и оставьте его в кухне на несколько часов или на ночь.
- Уксус впитает все неприятные запахи, оставляя воздух свежим.
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