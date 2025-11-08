Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

Одна ошибка в выборе посуды может стоить вам новой плиты. Шеф-повар назвала главных врагов стеклокерамики.

Стеклянные варочные поверхности ценятся за их элегантный внешний вид и лёгкость очистки, но требуется особая тщательность при выборе посуды, в которой на них можно готовить. Не каждая посуда, идеально подходящая для газовых или индукционных плит, будет бережно относиться к стеклянной поверхности. Неправильно подобранная посуда может поцарапать стеклянную поверхность или даже привести к тому, что она треснет или деформируется. Главред разобрался, какие кастрюли можно и нельзя использовать на стеклокерамической плите.

Свои советы по выбору посуды изданию Martha Stewart озвучила Джинн Страут - шеф-повар ресторана The Nations Brewing Co. в Нэшвилле, штат Теннесси, США.

Какую посуду нельзя ставить на стеклокерамическую плиту

Чугун. Вес и шероховатая текстура чугуна делают его опасным для стеклянных варочных панелей. Даже лёгкое скольжение может оставить глубокие царапины, а небольшая капля - полностью расколоть поверхность.

"Чугун прекрасно сохраняет тепло, но он слишком безжалостен к стеклу. Глубокие царапины практически неизбежны", - сказала Страут.

Чем заменить: эмалированный чугун.

Если вам нравятся эксплуатационные характеристики чугуна, эмалированные варианты - лучший выбор. Гладкая, герметичная поверхность предотвращает появление царапин и пятен, обеспечивая при этом отличную теплоизоляцию.

"Вы получаете всю обжигающую силу чугуна без зернистости. Просто приподнимайте сковороду, а не волочите её по поверхности", - объяснила Страут.

Керамогранит и неглазурованная керамика. Эти материалы часто используются для выпечки, но они не предназначены для стеклянных плит. Их неглазурованное дно может сделать варочную панель тусклой или оставить следы.

По словам эксперта, большинство повреждений керамической посуды возникают, когда её вынимают из духовки и ставят на плиту. Неровная текстура действует как наждачная бумага.

Чем заменить: полностью глазурованная керамика или анодированный алюминий.

Гладкие, полностью глазурованные керамические кастрюли не имеют острых краев, которые могут поцарапать поверхность. Ещё один отличный вариант — анодированный алюминий: он прочный, лёгкий и идеально ровный, обеспечивает равномерное соприкосновение с поверхностью.

Анодированная посуда быстро нагревается, легко моется и подходит для использования как на плите, так и в духовке.

Посуда из чистой меди. Необработанная медь может выглядеть красиво, но она оставляет металлические следы, которые обесцвечивают стекло. Со временем эти пятна становится практически невозможно удалить. Эти следы также могут препятствовать теплопередаче.

Чем заменить: нержавеющая сталь с медным сердечником.

Многие высококачественные кастрюли из нержавеющей стали имеют внутренний слой меди для повышения теплопроводности. Внутренняя часть обеспечивает нагрев, а внешняя поверхность из нержавеющей стали защищает варочную панель.

Винтажные стеклянные кастрюли и сковородки. Полупрозрачные янтарные или прозрачные кастрюли, некогда популярные в середине XX века, были разработаны для использования на плите, но не на современных стеклянных варочных панелях. Эти старые стеклянные кастрюли предназначались для прямого нагрева открытым пламенем или с помощью спирали. На стеклянной поверхности они нагреваются неравномерно, сохраняют горячие точки и царапают её. Со временем расширение и сжатие стекла может привести к появлению трещин.

Чем заменить: нержавеющая сталь.

Нержавеющая сталь долговечна, обеспечивает равномерный нагрев и имеет гладкое дно, устойчивое к царапинам. Она также легко моется и устойчива к деформации.

Высококачественная нержавеющая сталь легко скользит по поверхности и сохраняет блеск. Это мой лучший выбор для стеклянных варочных панелей, потому что она одновременно бережно и равномерно нагревается.

Кастрюли с деформированным или закругленным дном. Даже качественная кастрюля становится опасной, если её дно неровное. Деформированное дно уменьшает контакт с поверхностью, что приводит к неэффективному нагреву и увеличивает риск появления трещин. Эти колебания приводят к потере тепла и создают нагрузку на стекло".

Чем заменить: посуда с плоским дном

Перед приготовлением пищи поставьте сковороду на столешницу, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к поверхности. Сковороды с плоским дном равномерно распределяют тепло и предотвращают ненужную деформацию.

Простая проверка сковороды на предмет раскачивания или вращения, когда вы ставите её на стол, может уберечь вас от серьёзных повреждений. Если сковорода перестала стоять ровно, её пора заменить.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

