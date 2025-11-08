Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

Анна Ярославская
8 ноября 2025, 12:25
15
Одна ошибка в выборе посуды может стоить вам новой плиты. Шеф-повар назвала главных врагов стеклокерамики.
Плита, кастрюля
Названы пять кастрюль, которые ни в коем случае нельзя использовать на стеклянной варочной панели / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие кастрюли можно использовать на стеклокерамической плите
  • Можно ли готовить на плите в стеклянной кастрюле
  • Можно ли использовать эмалированные кастрюли на стеклокерамической плите

Стеклянные варочные поверхности ценятся за их элегантный внешний вид и лёгкость очистки, но требуется особая тщательность при выборе посуды, в которой на них можно готовить. Не каждая посуда, идеально подходящая для газовых или индукционных плит, будет бережно относиться к стеклянной поверхности. Неправильно подобранная посуда может поцарапать стеклянную поверхность или даже привести к тому, что она треснет или деформируется. Главред разобрался, какие кастрюли можно и нельзя использовать на стеклокерамической плите.

Свои советы по выбору посуды изданию Martha Stewart озвучила Джинн Страут - шеф-повар ресторана The Nations Brewing Co. в Нэшвилле, штат Теннесси, США.

видео дня

Если вам интересно, как очистить микроволновку от жира, читайте материал: Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхаки.

Какую посуду нельзя ставить на стеклокерамическую плиту

Чугун. Вес и шероховатая текстура чугуна делают его опасным для стеклянных варочных панелей. Даже лёгкое скольжение может оставить глубокие царапины, а небольшая капля - полностью расколоть поверхность.

"Чугун прекрасно сохраняет тепло, но он слишком безжалостен к стеклу. Глубокие царапины практически неизбежны", - сказала Страут.

Чем заменить: эмалированный чугун.

Если вам нравятся эксплуатационные характеристики чугуна, эмалированные варианты - лучший выбор. Гладкая, герметичная поверхность предотвращает появление царапин и пятен, обеспечивая при этом отличную теплоизоляцию.

"Вы получаете всю обжигающую силу чугуна без зернистости. Просто приподнимайте сковороду, а не волочите её по поверхности", - объяснила Страут.

Керамогранит и неглазурованная керамика. Эти материалы часто используются для выпечки, но они не предназначены для стеклянных плит. Их неглазурованное дно может сделать варочную панель тусклой или оставить следы.

По словам эксперта, большинство повреждений керамической посуды возникают, когда её вынимают из духовки и ставят на плиту. Неровная текстура действует как наждачная бумага.

Чем заменить: полностью глазурованная керамика или анодированный алюминий.

Гладкие, полностью глазурованные керамические кастрюли не имеют острых краев, которые могут поцарапать поверхность. Ещё один отличный вариант — анодированный алюминий: он прочный, лёгкий и идеально ровный, обеспечивает равномерное соприкосновение с поверхностью.

Анодированная посуда быстро нагревается, легко моется и подходит для использования как на плите, так и в духовке.

Посуда из чистой меди. Необработанная медь может выглядеть красиво, но она оставляет металлические следы, которые обесцвечивают стекло. Со временем эти пятна становится практически невозможно удалить. Эти следы также могут препятствовать теплопередаче.

Чем заменить: нержавеющая сталь с медным сердечником.

Многие высококачественные кастрюли из нержавеющей стали имеют внутренний слой меди для повышения теплопроводности. Внутренняя часть обеспечивает нагрев, а внешняя поверхность из нержавеющей стали защищает варочную панель.

Винтажные стеклянные кастрюли и сковородки. Полупрозрачные янтарные или прозрачные кастрюли, некогда популярные в середине XX века, были разработаны для использования на плите, но не на современных стеклянных варочных панелях. Эти старые стеклянные кастрюли предназначались для прямого нагрева открытым пламенем или с помощью спирали. На стеклянной поверхности они нагреваются неравномерно, сохраняют горячие точки и царапают её. Со временем расширение и сжатие стекла может привести к появлению трещин.

Чем заменить: нержавеющая сталь.

Нержавеющая сталь долговечна, обеспечивает равномерный нагрев и имеет гладкое дно, устойчивое к царапинам. Она также легко моется и устойчива к деформации.

Высококачественная нержавеющая сталь легко скользит по поверхности и сохраняет блеск. Это мой лучший выбор для стеклянных варочных панелей, потому что она одновременно бережно и равномерно нагревается.

Кастрюли с деформированным или закругленным дном. Даже качественная кастрюля становится опасной, если её дно неровное. Деформированное дно уменьшает контакт с поверхностью, что приводит к неэффективному нагреву и увеличивает риск появления трещин. Эти колебания приводят к потере тепла и создают нагрузку на стекло".

Чем заменить: посуда с плоским дном

Перед приготовлением пищи поставьте сковороду на столешницу, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к поверхности. Сковороды с плоским дном равномерно распределяют тепло и предотвращают ненужную деформацию.

Простая проверка сковороды на предмет раскачивания или вращения, когда вы ставите её на стол, может уберечь вас от серьёзных повреждений. Если сковорода перестала стоять ровно, её пора заменить.

Как писал Главред, тостер-печь или электрическая мини-печь — один из тех кухонных приборов, которым мы часто пользуемся. Он удобный и удивительно многофункциональный. Как и любая другая бытовая техника, тостер-печь нуждается в небольшом уходе, чтобы оставаться в идеальном состоянии. Как часто следует чистить тостер-печь, читайте в материале: Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

плита лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

12:16Фронт
Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

11:25Украина
Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Последние новости

12:36

"Муж просто прибьет": Наталья Могилевская совершила безумный поступок

12:25

Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

12:16

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

12:15

Украинским учителям значительно повысят зарплаты: в правительстве назвали точную дату

11:59

Китайский гороскоп на завтра 9 ноября: Собакам - одиночество, Лошадям - споры

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
11:53

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории УкраиныВидео

11:40

Горит огнем: Седокова показала пораженное болезнью тело

11:39

Декабрист зацветет на Рождество: секрет кроется не в подкормке, а в температуреВидео

11:25

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Реклама
11:23

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:05

Поезда задерживаются почти на 7 часов: последствия вражеских ударов по Украине

11:00

"Батя и его скороходы": зрители высмеяли новый выпуск "Холостяка"

10:57

В РФ "гудят" об отставке Лаврова: в CNN раскрыли детали конфликта с Путиным

10:32

Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрелаФото

10:12

От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни

09:54

Путин потирает руки: после встречи Трампа и Орбана у Москвы есть повод для радости

09:35

Выглядит шикарно: появились свежие фото увядающего Брюса Уиллиса

09:30

В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

09:02

Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

07:59

Все в огне, есть погибшие, много пострадавших: жуткие последствия ударов по УкраинеФото

Реклама
06:10

Как РФ позорится в войне в Украинемнение

05:58

Гороскоп на завтра 9 ноября: Овнам - судьбоносная встреча, Девам - потери

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со слоном за 29 секунд

05:15

Предательница Лорак вспомнила о матери, которую вывезла в РФ - как она выглядит

04:23

Поверхности заблестят чистотой: хитрый трюк, как отмыть жирные пятна на кухне

03:35

Три знака зодиака будут "купаться" в деньгах уже вот-вот: кто сказочно разбогатеет

02:32

Раскрыт секрет древнего мега-памятника майя: причина строительства поражает

01:45

Скупердяи и трудоголики: 5 мифов о Девах, в которые легко поверить

01:32

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

01:03

Прямое попадаиние: в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

00:30

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

00:27

Под строгим запретом: что нельзя подключать к повербанку

07 ноября, пятница
23:35

Россияне запусти Калибры и Кинжалы по Украине: куда летят

23:26

В районе ЗАЭС введено прекращение огня, - МАГАТЕ

23:24

Как подготовить авто к зиме - семь вещей, которые нужно обязательно проверить

23:21

Кого Тарас Цимбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

22:54

Россияне атаковали Харьковскую область: КАБы ударили по АЗС, пострадали людиФото

22:23

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

22:19

Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

22:17

Интернет станет скоростным: один трюк заставит Wi-Fi "летать" как ракетаВидео

Реклама
21:50

Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на "пару проблем" ВенгрииВидео

21:46

Как страх перед магией превратился в сатиру: феномен "Конотопской ведьмы"

21:18

Психологический тест Люшера по цветам: чего именно вам больше всего не хватаетВидео

21:13

Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

21:12

"У нас в селе "такое" задавило курей": украинцы высмеяли страшное фото Лорак

21:02

Игнорировать нельзя: какой индикатор в авто сигнализирует о серьезной проблеме

20:55

Про грязь и запах можно забыть: гениальный способ быстрой очистки микроволновкиВидео

20:52

Карта Украины может измениться: какие области могут исчезнуть или появиться

20:49

Из посудомойки в диву: сумасшедшее перевоплощение 72-летней украинки

20:26

Как по-украински сказать "собутыльник" - правильные варианты знают единицыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять