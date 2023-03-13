"Из стен начал капать мед": дом супружеской пары превратился в гигантский улей

Супруги в Великобритании обнаружили гигантский улей в своем доме только тогда, когда мед начал капать по стенам.
Кейт Демпси рассказала, что сначала на стенах появились темные пятна. Она думала, что это обычная влага, но когда в доме начал распространяться сладкий запаха, то пришлось им обращаться к специалистам, пишет dailystar.
Подняв половицы своего дома в 41-летняя женщина обнаружила невероятное - все пространство было забито двухметровыми сотами и литрами меда.
"Мы никогда не видели ничего подобного. Сам объем улья был огромен. Мы продолжали срезать эти половицы, и все больше и больше сот появлялось", - призналась Кейт.
Семье выставили счет на 10 000 фунтов стерлингов за удаление улья и всего меда, поэтому пара и друзья надели резиновые перчатки и за четыре недели убрали 20 мусорных мешков с медом.
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