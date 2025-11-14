Когда празднуют Рождество 2025 в Украине: 25 декабря или 7 января

Часть верующих и дальше придерживается старого юлианского календаря.

Когда празднуют Рождество в Украине

Какого числа Рождество по новому стилю

В 2025 году украинцев снова ожидает рождественская дилемма — отмечать Рождество 25 декабря или 7 января.

После перехода на новое летоисчисление, который официально утвердила Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, главным днем празднования стало 25 декабря.

Однако часть верующих и дальше придерживается старого юлианского календаря, встречая Рождество Христово 7 января.

Таким образом, в Украине в 2025 году будут отмечать Рождество дважды — и это вполне допустимо. Государственным выходным днем остается 25 декабря, но многие семьи сохраняют традицию праздновать и 7 января, как символ духовной преемственности и уважения к прошлому.

Календарь Рождества 2025 в Украине

25 декабря (среда) — Рождество по новому стилю.

7 января (вторник) — Рождество по старому стилю, праздничный день для тех, кто отмечает по юлианскому календарю.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

2025 год окончательно закрепит новую традицию, ведь все больше украинцев выбирают европейскую дату праздника, совмещая духовность с современным ритмом жизни.

Тем не менее, вне зависимости от того, когда именно вы отмечаете Рождество — в конце декабря или в начале января — суть праздника остается неизменной: это время добра, тепла и надежды.

