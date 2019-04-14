Порошенко объявил об увольнении скандального "чиновника от разведки" Сергея Семочко

14 апреля 2019, 16:25

По словам Петра Порошенко, указ от увольнении Сергея Семочко был подписан 12 апреля.

Сергей Семочко
Сергей Семочко / Zik

Действующий глава государства и кандидат, вышедший во второй тур выборов президента Украины 2019 Петр Порошенко 12 апреля уволил Сергея Семочко с поста первого зампредседателя Службы внешней разведки.

Об этом Порошенко сообщил представителям СМИ в одном из помещений стадиона НСК Олимпийский, куда он прибыл ради призрачной возможности дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. 

"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерала Семочко освобожден от должности", - заявил он.

Напомним, в октябре 2018-го НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении Семочко открыло уголовное производство по части 3 стати 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.  Команда программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провела расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а члены его семьи имеют российское гражданство и бизнес в аннексированном Крыму. 

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты Сергей Семочко
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