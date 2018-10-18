Замахнулся на славу Боширова и Петрова: кто такой Сергей Семочко и почему он стал звездой Сети

Вокруг Сергея Семочко разгорелся скандал / Скриншот/ZIK

В Украине разгорелся скандал вокруг первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Кто такой Семочко и почему он вляпался в скандал

Журналисты программы "Наші гроші" провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на сумму более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Реакция силовиков

Руководитель Службы внешней разведки Украины Егор Божок заявил, что его первого заместителя Сергея Семочко, которого СБУ проверяет в рамках производства о "государственной измене", не лишают допуска к гостайне, поскольку могут быть приостановлены две операции по обороноспособности Украины.

Божок также заявил, что Семочко не проходил спецпроверки перед назначением на свою должность в СВР.

3 октября НАБУ по материалам журналистского расследования зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Как заявил директор НАБУ Артем Сытник: "На основании журналистского расследования зарегистрировано производство по ст.368 (получение взятки – ред.) с пометкой 2", - сказал Сытник.

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Кроме того, Служба безопасности в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по статье "государственная измена" проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко.

По заявлению первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликовона, контрразведка СБУ проводит оперативные мероприятия по проверке опубликованной в СМИ информации относительно первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"По поручению президента Украины председателю Службы внешней разведки было предоставлено право обратиться в департамент контрразведки СБУ для проверки информации, которая была изложена в СМИ, в том числе в журналистском расследовании", - заявил он.

Требования активистов

После опубликования скандальной информации о Семочко сами журналисты проекта BihusInfo провели акцию возле Администрации президента.

Активисты и журналисты держали в руках плакаты с надписями: "Петр Алексеевич Помовченко", "Гарант молчания", "Воды в рот набрал?", "Чей Крым?".

Участники акции возмущены молчанием президента Украины, который, несмотря на общественный резонанс, никак не отреагировал на обвинения в адрес первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко со стороны журналистов и общественности.

Отметим, что на скандал вокруг Семочко отреагировали представители общественных организаций. В частности, "Национальный корпус" провели митинг под зданием СБУ в Киеве с требованием провести проверку возможных связей первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко со спецслужбами РФ.

"Мы требуем (от СБУ – ред.) проверить его связи с гражданами и спецслужбами РФ на предмет действий, представляющих угрозу нацбезопасности Украины", - заявил представитель "Национального корпуса" Александр Алферов.

Активисты отметили, что Семочко является первым заместителем главы СВР Украины, поэтому он имеет доступ к государственной тайне с высоким грифом секретности и "представляет повышенный интерес для спецслужб РФ".

По убеждению представителей патриотических организаций, наличие у Семочко тесных связей с гражданами РФ может вызывать "разработку его спецслужбами России" с целью получения информации, представляющей государственную тайну. "Это ставит под угрозу национальную безопасность и подрывает обороноспособность страны", - добавил Алферов.

Кроме того, активисты отмечают необходимость отстранения Семочко от выполнения должностных обязанностей на время расследования.

Реакция соцсетей

Отметим, что сам Семочко попытался оправдаться и дал интервью телеканалу ZIK. По его словам, претензии журналистов беспочвенны, поскольку недвижимости под Киевом у него нет, а супруга является гражданкой Украины.

Вместе с тем его неоднозначное выступление в телеэфире многим напомнило скандальное общение Маргариты Симоньян с Бошировым и Петровым, а украинский сегмент соцсетей после интервью Семочко телеканалу ZIK взорвался иронией и сарказмом.

При этом многим странное интервью Семочко напомнило телевизионный продукт в жанре "солсберецкого собора".

Напомним, ранее киевская блогер Анна Оскомина прославилась, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook отчет о проведенном дне с президентом Украины Петром Порошенко. В частности, в разговоре глава государства убедил девушку, что Семочко является профессионалом высочайшего класса.