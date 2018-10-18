"В жанре "солсберецкого собора": в Сети высмеяли интервью контрразведчика Семочко

18 октября 2018, 01:13

Как выяснили журналисты, один из ключевых чиновников-разведчиков страны владеет элитной недвижимостью, а родственники получили в Крыму российское гражданство.

Семочко сравнили с Петровым и Бошировым
Семочко сравнили с Петровым и Бошировым / Фото: скриншот из видео

Первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко в эфире телеканала ZIK дал неоднозначное интервью ведущему Александру Мамаю, которое многим напомнило скандальное общение Маргариты Симоньян с "солсберецкими туристами" Бошировым и Петровым.

"Все мое состояние, а также состояние лиц, связанных со мной общим бытом, копейка к копейке внесены в декларацию", - заверил Семочко в видеоинтервью, которое опубликовано в YouTube.

По словам главы украинской разведки, претензии журналистов беспочвенны, поскольку недвижимости под Киевом у него нет, а супруга является гражданкой Украины.

Основанием для резонансного интервью послужило журналистское расследование Дениса Бигуса, в которому указано, что Семочко принадлежат дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а ближайшие члены его семьи имеют российские паспорта и часто посещают аннексированный Крым.

Украинский сегмент соцсетей после интервью Семочко телеканалу ZIK взорвался иронией и сарказмом. Помимо искаженных фактов и лжи, пользователи высмеивали схожесть беседы контрразведчика с ведущим с аналогичным общением с российской журналисткой одиозных разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в Британии в отравлении Скрипалей.

"Товарищ разведчик слегка соврамши? Посмотрела заявление-интервью Семочко, да, такое впечатление, что текст ему писал Медведев (спичрайтер Порошенко), только у Семочко с актерским талантом не сложилось", - прокомментировала в Facebook экономист и блогер Виктория Страхова.

"История с "интервью" Семочко в жанре "солсберецкого собора" лишний раз подтвердила, что наша политическая культура на каком-то метафизическом уровне копия российской. Причём часто плохая копия", - написал дипломат-международник Олег Волошин.

"Дико круто! Это практически Петров и Боширов!" – отметил журналист Иван Яковина, который удивился, что разведчик не заметил журналистов, которые следили за ним на протяжении нескольких месяцев.

Впрочем, были и те, кому интервью Семочко понравилось. Известный пропрезидентскими симпатиями политолог Павел Нусс заявил, что интервью скандального разведчика было вполне исчерпывающим.

Отреагировал на резонанс ведущий телеканала ZIK Александр Мамай, который оказался шокирован реакцией пользователей на свое интервью.

"Лично мне противно. Это пока все, что могу сказать об интервью с Семочко. Отбеливаться буду долго и нудно. Потому что называться журналистом-расследователем я теперь не имею права. По крайней мере пока. P.S. Никакого заказа не было. Это могу сказать точно", - резюмировал Мамай.

Напомним, киевская блогер Анна Оскомина прославилась, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook отчет о проведенном дне с президентом Украины Петром Порошенко. В частности, в разговоре глава государства убедил девушку, что Семочко является профессионалом высочайшего класса.

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разведка интервью контрразведчик Семочко
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