"Политико-оральная комедия": кто такая Анна Оскомина и почему вокруг ее текста о Порошенко разгорелись страсти

Петр Порошенко и Анна Оскомина

Киевская блогерша Анна Оскомина прославилась в сети, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook отчет о проведенном дне с президентом Украины Петром Порошенко.

Запись обрела широкую популярность: одни комментаторы отмечали экзальтированный тон, больше похожий на панегирик и называли отчет топорной пропагандой, другие считали, что текст качественный и отражающий реальность.

В тексте Оскомина, отмечая, что инициатива разговора исходила от главы государства, с пафосом рассказывает, как за день совместного общения Порошенко сумел продемонстрировать ей невероятный патриотизм, "могучий разум", "колоссальную внутреннюю силу" и прочие не менее достойные качества. В конце текста блогерша отмечает, что Порошенко ее "потряс".

После критики в адрес Оскоминой, она удалила свой фейсбук-аккаунт. Полный текст о проведенном дне с Порошенко можно прочитать в сообществе "А_что_там_у_ПАПы".

Главные цитаты из отчета:

► Он [Порошенко] говорит подробно и интересно, сканирует обратную связь от собеседника, чтоб видеть, поняли ли его, но ведет разговор сам.

► Прежде всего, вопрос, который волновал очень многих – про Семочко. Ситуация далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. У этого офицера за плечами – большие заслуги перед Украиной, высококлассные профессиональные операции. Одну из них мне Президент озвучил, и это действительно профессионализм высочайшего класса.

► По поводу телеканалов: у Порошенко нет цели "удушить свободу слова". Но он тверд в позиции перекрыть поток вражеской пропаганды в Украине и не позволит играть за Кремль на нашем поле. Потому готов идти так далеко и решительно в своих действиях.

► Все, что было вброшено против Президента, рассыпалось в труху. Офшоры, Липецкая фабрика, слепой траст, пленки Онищенко и так далее – это все пустышки. Оппоненты пытаются раздуть резонанс из высосанных из пальца фактов.

► Когда Онищенко анонсировал свои пленки, к Президенту пришла его команда чуть ли не в панике Порох разгневался: "Если вы настолько мне не доверяете, вам нечего делать в моей команде. А я вам утверждаю: Онищенко блефует!". Именно поэтому он не вмешивался и не комментировал происходящее. Собственно, вышло именно так, как он говорил.

► Для Пороха человек проявляется в работе. Он судит о людях не столько по досье, рекомендациям и личному впечатлению, сколько именно по тем результатам, по той самоотверженности и профессиональному упорству, которые проявляет конкретный человек в деле.

► У Пороха есть глобальная цель – сильная устойчивая Украина. Во всех смыслах сильная... президент хорошо знает проблемы регионов, в том числе, самых упадочных и слабых, и стремится создать условия, которые со временем привлекут в регионы деньги.

► В его [Порошенко] речах Армия вот так и звучит – с большой буквы.

► Порох абсолютно тверд и уверен в себе. Забудьте фразу "Порошенко боится…". Он ничего не боится, даже смерти.

► Он боец, у него своя передовая, и будет за Украину биться до конца.

► Он просто потряс меня. Могучий разум, мощная воля и колоссальная внутренняя сила.

► Мой Президент.

Реакция сосцсетей

Несмотря на то, что пост был опубликован в "порохоботском" сообществе, многих читателей удивил непомерно восторженный тон отчета.

Екатерина Золотарева отмечает, что ей не понравился "день с президентом" из-за "кривожопого исполнения":

"Кто это сделал — полный идиот. Непрофессионал и говноед. Потому что Аня не сделала ничего нового для себя… Она в таком ключе пишет всегда. Вот так вот восторженно и далеко от реалий. В итоге мы имеем абсолютно позорный, крайне радикальный вариант олешковщины в самом плохом смысле этого слова. Выведенные тезисы по Семочко откровенно постыдны. Это позор, ребята. Вы снова просрали всю идею и в очередной раз добились обратного результата. Вместо пиара президента вы смешали его с говном"

Популярный блогер Сергей Иванов также не оставил незамеченым абзац про реакцию Петра Порошенко на вопрос о Семочко:

- Девочки свободные есть?

- Конечно.

- Сколько час?

- Сотка.

- Идет.

- Какую хочешь?

- Можно всех посмотреть?

- Да, конечно.

- Вон ту рыжую возьму.

- На сколько?

- Часа на три.

- Триста.

- Держи. Так, рыжая, бегом в машину.

- Привет, дорогой.

- Привет.

- Как тебя зовут?

- Неважно.

- Может выпьем?

- Позже.

- Хорошо. С чего хочешь начать?

- С разговора.

- О, я не против.

- Тогда слушай, а лучше записывай: "Прежде всего, вопрос, который волнует очень многих - про Семочко. Ситуация далеко не так проста, как кажется на первый взгляд..."

Высмеял пассаж про "все не так однозначно" и Леонид Швец:

"Главнокомандующий мужественно и решительно шепнул на ушко глупой девочке, что у него охуительный песдюк занимается разведкой. А что вор, так у этого жуткого Бигуса все воры - воры. "Короче, передай там, что я тебе передал, чтобы ты передала". Ну вот скажите после этого, что он не прекрасен. Милый, такой милый!"

Максим Бужанский назвал отчет о проведенном дне с Порошенко "клиническим позором":

"Говорят, что пост киевской блогерши, посвяшенный проведенному с Президентом дню, Ким Чен Ын читать постеснялся.

Мол ну его, демократические традиции Северной Кореи не позволяют ему опускаться до такого уровня лизоблюдства, идолопоклонства, пресмыкания и попыток создания культа личности. И он прав.

Просто медицинский позор какой то, клинический"

Александр Нойнец отметил, что блогер удалила свой блог после травли со сторны других "порохоботов":

"Ну что ж. "Радикальные порохоботы" одержали очередную решительную победу. Оскомина не выдержала их травли и удалила аккаунты. Буллинг работает! Это ли не прекрасные новости! Правда, целью буллинга "радикальные порохоботы" выбрали порохобота, а не сепара или регионала. И это не в первый раз такое у "радикальных порохоботов" из пула Авакова/Геращенко. Но мы ничего не заподозрим"

Юрий Романенко прокомментировал удаление блога "потерей в жанре политико-оральной комедии":

"Анна Оскомина, что так знатно лизнула Петру Алексеевичу, не выдержала потока народной любви, что в едином порыве ринулась выразить ей благодарность за великие слава в защиту нашего державника, что снесла свой эккаунт в Facebook. Анна, вернись, жанр политико-оральной комедии в соцсетях очень потерял от этого ухода"