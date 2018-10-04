На замглавы Службы внешней разведки Украины завели дело

На замглавы Службы внешней разведки завели дело за коррупцию

На первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко НАБУ завела уголовное дело из-за журналистского расследования.

"Зарегистрировано производство на основании журналистского расследования по ст. 368 ч. 2 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом")", — цитирует Hromadske главу НАБУ Артема Сытника.

Дело в том, что журналисты выяснили, что во владении семьи Семочко под Киевом находятся дома на общую сумму $8 млн.

Напомним, украинскому журналисту сожгли дом за статью о коррупции. Дом сгорел через неделю после публикации его материала об имуществе главы Старобельского районного суда Александра Пелиха.