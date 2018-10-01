Украинскому журналисту сожгли дом за статью о коррупции

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Представитель организации "Правовой контроль Украины" Артур Журбенко сообщил, что после публикации его статьи об имуществе судьи Александра Пелиха неизвестные сожгли его дом.

"Дом стоял не подключенный, ни к электричеству, ни к газу. Но с учетом того, что было 3 очага возгорания, не возникает сомнений что это был поджог. Полиция так и квалифицировала. Вопрос - старенький дом в Житомирской области, в поселке, в котором стоят сотни пустых домов - намеренный поджог ,выглядит как "передать привет", - написал Журбенко в Facebook.

По его словам, дом сгорел через неделю после публикации его материала в издании "Страна.ua" об имуществе главы Старобельского районного суда Александра Пелиха, который является главным судьей по делу экс-председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене.

В расследовании Журбенко говорится, что судья Пелих вместе с супругой якобы владеет двумя домами, тремя квартирами, восемью земельными участками, а также внедорожниками Mercedes и Nissan. Журбенко утверждает, что в ответ на его запрос относительно имущества судья угрожал ему "возможными контрмерами".

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Напомним, 17 сентября во время акции протеста радикалов под зданием Генеральной прокуратуры Украины в Киеве одна из протестующих ударила журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.