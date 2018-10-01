Украинскому журналисту сожгли дом за статью о коррупции

Дом сгорел через неделю после публикации его материала об имуществе главы Старобельского районного суда Александра Пелиха.
Представитель организации "Правовой контроль Украины" Артур Журбенко сообщил, что после публикации его статьи об имуществе судьи Александра Пелиха неизвестные сожгли его дом.
"Дом стоял не подключенный, ни к электричеству, ни к газу. Но с учетом того, что было 3 очага возгорания, не возникает сомнений что это был поджог. Полиция так и квалифицировала. Вопрос - старенький дом в Житомирской области, в поселке, в котором стоят сотни пустых домов - намеренный поджог ,выглядит как "передать привет", - написал Журбенко в Facebook.
По его словам, дом сгорел через неделю после публикации его материала в издании "Страна.ua" об имуществе главы Старобельского районного суда Александра Пелиха, который является главным судьей по делу экс-председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене.
В расследовании Журбенко говорится, что судья Пелих вместе с супругой якобы владеет двумя домами, тремя квартирами, восемью земельными участками, а также внедорожниками Mercedes и Nissan. Журбенко утверждает, что в ответ на его запрос относительно имущества судья угрожал ему "возможными контрмерами".
Напомним, 17 сентября во время акции протеста радикалов под зданием Генеральной прокуратуры Украины в Киеве одна из протестующих ударила журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.