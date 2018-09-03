Россиянин поджег гостя, чтобы тот быстрее уходил домой

Россиянин поджег друга, чтобы тот поскорее убирался домой / Михаил Мозжегов

В РФ произошел одновременно и курьезный и трагический случай - 35-летний житель поселка Малышева Асбестовского городского округа РФ стал причиной смерти своего знакомого, так как поджег его в ответ на отказ уйти из гостей.

Вечером 6 января россиянин пьянствовал со своим знакомым. После распития спиртных напитков хозяин потребовал от гостя покинуть квартиру, но тот по каким-то причинам отказался это делать.

Тогда россиянин решил "простимулировать" гостя покинуть его жилище, и не нашел для этого ничего лучшего, как облить его ноги растворителем и поджечь, в результате чего потерпевший получил ожоги 2-3 степени на 40% поверхности тела.

Полыхающий мужчина успел выбежать на лестницу и позвать на помощь. Впоследствии он был госпитализирован, однако медикам, к сожалению, не удалось спасти его жизнь – он скончался через две недели. Россиянин-поджигатель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, 5 июля в городе Болград Одесской области жестоко убили мужчину и подожгли тело, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении преступления.