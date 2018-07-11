На Киевщине мужчина задушил, изнасиловал и поджег 83-летнюю женщину

В ночь на среду, 11 июля, в селе Леоновка Кагарлыкского района Киевской области душевнобольной мужчина задушил, изнасиловал, ограбил и поджег 83-летнюю женщину, его задержали.

Злоумышленником оказался местный житель, он сознался в содеянном, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

"32-летний молодчик через окно проник в дом 83-летней односельчанки, применил к ней физическое и половое насилие, похитил два мобильных телефона, сгреб постель и поджег, после чего ушел домой спать", — отметили в ведомстве.

Предварительно открыто производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Кагарлыкский районный суд Киевщины уже решил отправить задержанного на принудительное психиатрическое лечение.

Напомним, 5 июля в городе Болград Одесской области жестоко убили мужчину и подожгли тело, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении преступления.