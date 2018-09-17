Радикалы напали на журналистку NewsOne под зданием ГПУ, опубликовано видео

Дарина Билера / Страна

​Во время акции протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины неизвестные напали на журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.

Сначала ее начали закидывать яйцами и льдом и выкрик

ивать оскорбления, когда корреспондетка отошла, у нее попытались выхватить микрофон, после чего неизвестная женщина ударила Билеру рукой в лицо. Также нападавшие обвинили канал в "открытой антиукраинской позиции".

После этого Дарина заявила, что вынуждена прервать трансляцию из-под стен ГПУ ради сохранения безопасности ее и оператора.

Протесты возникли после того, как в Российскую Федерацию был экстрадирован участник добровольческого батальона Тимур Тумгоев. Участники акции требуют отставки генерального прокурора Юрия Луценко, который заявил, что Тумгоев не был участником АТО.