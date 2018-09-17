В Киеве радикалы устроили атаку на Генпрокуратуру и побоище с охраной: онлайн-видео

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В Печерском районе столицы Украины близ здания Генеральной прокуратуры протестный митинг праворадикальных-националистических организаций за отставку Юрия Луценко быстро перерос в столкновения с охраной.

Изначально о мероприятии с целью отставки генпрокурора Луценко написали на своем Telegram-канале члены организации "С14". Кроме того, представители других националистических движений, в том числе "Национальный корпус" и "Свобода, сообщают другую причину пикетирования – дача прокуратуры разрешения на экстрадицию в Россию бойца добробата из Ингушетии Тимура Тумгоева.

Также во время протестов пострадала журналистка телеканала NewsOne Дарина Билер: неизвестная женщина подошла к съемочной группе и ударила девушку. Кроме того, съемочную группу канала закидали яйцами за "открыто антиукраинскую позицию".

Кроме того, в этой связи националисты требуют отставки заместителя генпрокурора Евгения Енина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове радикалы задули газом горсовет засунули в мусорный бак.