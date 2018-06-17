С14 заблокировала дороги в Киеве, выставив МВД ультиматум

Участники праворадикальной организации С14 заблокировали несколько дорог в Киеве и выдвинули требования к МВД.

Об этом сама организация написала у себя на Facebook.

Сначала представители С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД на улице Герцена, 9, требуя освободить задержанных утром националистов. Затем появилось сообщение о блокировании еще нескольких дорог.

"Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг", – заявили в организации.

Ранее организация С14 у себя в Facebook написала, что правоохранители применили против них силу, когда те пришли в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения "Марша равенства". На тот момент сообщалось о 20 задержанных, при этом многие травмированы. Позднее полиция сообщила о 56 задержанных.

Напомним, к 11:00 "Марш равенства" в Киеве завершился: участники разошлись.

Призывы Европарламента к президенту Петру Порошенко, Кабмину и Раде присоединиться к "Маршу равенства" не помогли: за крайне редким исключением украинских чиновников на акции замечено не было. Зато на "Марш равенства" пришли представители Европарламента и иностранных государств.