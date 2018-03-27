Генпрокурор Луценко предупредил украинцев о новом Голодоморе в случае переворота в стране

Руководитель генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил о том, что в случае переворота с целью свержения действующих властей жителей страны ожидают "неминуемые беды", по масштабам сравнимые с Голодомором.

"Это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй", — заявил генпрокурор в телеэфире.

Переворот в стране и силовую смену власти Луценко назвал "катастрофой для каждого украинца", которая приведет к "неизбежным бедам для всего населения". Далее генпрокурор подключил исторические аналогии, обвинил большевиков в развале Украинской народной республики (УНР) и упомянул организованный позже Голодомор.

"И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о Голодоморе — миллионы жертв", — подытожил Луценко.

Напомним, ранее генпрокурор объяснил причины обысков, произошедших в офисах компании "Новая почта".