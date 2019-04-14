Порошенко рассказал о своей скандальной рекламе с Путиным

Петр Порошенко разместил рекламу с Владимиром Путиным

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко прокомментировал скандал с использованием изображения президента РФ Владимира Путина на его агитационных бордах.

"Я отнюдь не говорю, не сказал и не говорю о знаке равенства между Путиным и Зеленским - это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, - это его мечта", - заявил Порошенко журналистам на НСК Олимпийский.

Порошенко также подчеркнул, что Украина нуждается в "сильном президенте", "опытном президенте", "решительном президенте" и президенте, который имеет доверие народа.

"Путин сейчас намеренно подвесил вопросы и освобождения заложников, освобождения наших военных. Чего он ждет? Одной вещи - стремится смены Порошенко. Эти борды утверждают лишь одно - мы не дадим господину Путину шансов", - сказал президент.

Читайте также"Бунт на корабле": стало известно, почему Путин исчез с бордов Порошенко

Ранее сообщалось о том, что штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности билборды, на которых он изображен вместе с Путиным. При этом украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображение физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, не являющихся гражданами Украины.

При этом штаб Порошенко заявил, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соцсети взорвались возмущением из-за рекламы Порошенко с Путиным.