"Ну, бороться, так бороться": Зеленский рассказал, пойдет ли в президенты

16 ноября 2018, 11:43

Пока что артист занимается комедийными проектами.

Зеленский Владимир
Пойдет ли Зеленский в президенты / 95 квартал

Шоумен Владимир Зеленский впервые прокомментировал последние рейтинги, согласно которым на президентских выборах-2019 он занимает второе место после Юлии Тимошенко.

Известного артиста ТСН удалось застать во время репетиции "Женского квартала".

"По поводу второго места. Ну, бороться, так бороться, если говорить про борьбу. А чего тут бояться? У меня второе, у Тимошенко – первое. Нормально. Хорошая драка. Но я думаю так, что как настоящий мужчина, как бы так ни было, я просто обязан пропускать – пока – женщину вперед", – с улыбкой рассказал Зеленский.

Читайте также"Поимеет всех": астролог рассказал о шансах Зеленского стать президентомЧто касается выдвижения в президенты, то пока что у артиста хватает иных забот: "Сейчас у меня есть "Лига смеха", "Вечерний квартал", вот сейчас иду на репетицию "Женского квартала". А то, о чем вы говорите (решение баллотироваться в президенты – ред.) – оставим на будущее. Это решение… В любом случае, это решение – мое", – добавил шоумен.

Напомним, в сети обсуждают новые борды Зеленского о "президенте-слуге". Мнение пользователей разделилось.

В начале ноября сообщалось, что в предвыборной гонке лидирует лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко: за нее проголосовали бы 18,9% украинцев. За нею следует шоумен Владимир Зеленский (10,7%). А вот нынешний президент Петр Порошенко существенно отстает.

При этом астролог оценил шансы Гриценко стать президентом. Для всех конкурентов Анатолий Гриценко является героем, которого из избирательной гонки хотят исключить как можно раньше.

Напомним, Зеленский рассказал о своих планах в случае победы на выборах. Он отметил, что из-за слухов о возможном участии в выборах несколько месяцев живет в настоящем кошмаре.

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Владимир Зеленский выборы 2019
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