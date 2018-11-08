"На Новый год штабы останутся без ведущего": в сети обсуждают новые борды Зеленского о "президенте-слуге"

В украинском сегменте социальной сети Facebook активно обсуждают новые билборды, рекламирующие сериал с актером Владимиром Зеленским. Многих заинтриговала надпись на них: "Президент – слуга народа. Скоро".

Читайте также"Поимеет всех": астролог рассказал о шансах Зеленского стать президентомМнение пользователей разделилось: одни считают это частью рекламной кампании Зеленского как как кандидата в президенты (хотя актер подобные планы еще не подтверждал), другие – просто анонсом нового сезона теленовеллы.

"Реклама сериала или все-таки Зеленский решился? В штабах Порошенко и Тимошенко ожидать паники?" – интересуется блогер Александр Барабошко.

А в комментариях к его посту люди отмечают: "В штабах понимают, что на новогодний корпоратив останутся без ведущего и "острых" политических шуток" (Дмитрий Тарасенко), "А что, следующим пойдет в президенты Олег Винник" (V'yacheslav Tihonsky).

"Анонс фильма или анонс кандидата Зеленского? Киев, Оболонь", – отмечает журналист Кристина Бердинских.

А Мила Садовская уверена: "Зеленский напомнил Петру Алексеевичу, кем должен быть президент. А слугой народа нашему президенту ой как не хочется быть. Ведь не может миллиардер прислуживать нищим".

Читайте такжеА почему не Зеленский?Журналистка Ярослава Коба в свою очередь написала, что "злые языки говорят, что Зеленский таки идет в президенты и это старт кампании. Да и в канун выборов (в феврале) "Слуга Народа" будет круглосуточно крутится по ТВ. Лучше агитации и не придумаешь! Кстати, те самые злые языки поговаривают, что у Пети и у Юли при виде этих бордов случаются приступы паники и отчаянья… Правда, другие злые языки (из другой тусовки) поговаривают, что Зеленский просто хороший троль, и таким образом решил напомнить хозяевам жизни в кортежах, что они должны быть слугами народа, вдруг сработает?"

Пользователь Evgeniy Kaplan написал: "Нас ждут самые необычные выборы в Украине. Зеленский может стать президентом, но он ни слова об этом ни сказал, что собирается баллотироваться. И даже программы не выдвигал, кроме как сериал "Слуга народа". Но при этом его некоторые считают единственным кандидатом кто может выиграть выборы…

Это будет или лучшая реклама сериала перед выборами или самая необычная программа кандидата в президенты".

Ранее в Сети злобно отреагировали на борды с Яценюком. Бывший премьер начал предвыборную кампанию, отметил эксперт.

Как сообщалось, в Сети высмеяли совместное фото Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, сделанное в американском Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН.