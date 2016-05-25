Следственный комитет РФ начал проверку Зеленского — российские СМИ

Российские СМИ распространили информацию о том, что Следственный комитет РФ якобы начал проверку информации об участии Владимира Зеленского в финансировании вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба "Квартал 95".

"Абсурдность "следственных мероприятий" обусловлена еще и тем, что с момента событий, указанных в новости, в частности факта финансовой помощи украинской армии и выступлений на территории АТО, прошло уже более полутора лет. Факт наталкивает на мысли о том, что поводы для антиукраинской пропаганды исчерпались, и повторно поднимаются "заезженные" темы, с фигурированием громких известных имен, дабы в который раз привлечь интерес к антиукраинской теме", — заявили в пресс-службе.

Ранее объектом аналогичной спланированной черной PR-кампании была Герой Украины, Народная артистка УССР Ада Роговцева. В "Квартале 95" новость российских СМИ расценили как очередную попытку информационной черной PR-кампании по отношению к Владимиру Зеленскому персонально и студии "Квартал 95", но в адрес Украины и миллионов украинских теле- и кинозрителей.

Напомним, что беременной Елене Кравец из студии "Квартал 95" нашли замену.