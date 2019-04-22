В ЕС пообещали Зеленскому поддержку и "глубокую" зону свободной торговли

22 апреля 2019, 11:45

Юнкер и Туск от имени Евросоюза пожелали новоизбранному президенту Украины успешного срока.

Порошенко, Туск, Жан-Клод Юнкер
Туск и Юнкер пообещали Зеленскому поддержку 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины 2019.

Они заявили, что Украина может рассчитывать на прочную поддержку ЕС на пути реформ и в борьбе за ее целостность.

"Как президент Украины вы можете рассчитывать на прочную поддержку Украины на пути реформ со стороны Европейского союза, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержку макроэкономической стабильности и проведения существенных реформ в энергетическом секторе… Вы можете рассчитывать на дальнейшую и устойчивую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", – отмечается в совместном письме представителей ЕС, опубликованном в Twitter Юнкера.

Читайте такжеМедведев прокомментировал победу ЗеленскогоПо словам еврочиновников, ключевым инструментом для реформирования Украины может стать дальнейшее внедрение Соглашения о ассоциации с ЕС, включая "глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли".

Юнкер и Туск от имени ЕС пожелали новоизбранному президенту Украины успешного срока. Они ожидают встречи, причем хотели бы, чтоб она была назначена на "как можно скорее взаимно согласованную дату".

Ранее Главред проанализировал, как в мире поздравляют триумфатора выборов президента. Владимир Зеленский принимает звонки и сообщения из-за рубежа.

Напомним, ЦИК подсчитал более 95% протоколов: Порошенко остался далеко позади Зеленского. На выборах президента 2019 Зеленского поддержали почти 13 млн избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.

Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.

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Евросоюз Владимир Зеленский зона свободной торговли Дональд Туск Жан-Клод Юнкер выборы-2019
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