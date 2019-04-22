В ЕС пообещали Зеленскому поддержку и "глубокую" зону свободной торговли

Туск и Юнкер пообещали Зеленскому поддержку

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины 2019.

Они заявили, что Украина может рассчитывать на прочную поддержку ЕС на пути реформ и в борьбе за ее целостность.

"Как президент Украины вы можете рассчитывать на прочную поддержку Украины на пути реформ со стороны Европейского союза, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержку макроэкономической стабильности и проведения существенных реформ в энергетическом секторе… Вы можете рассчитывать на дальнейшую и устойчивую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", – отмечается в совместном письме представителей ЕС, опубликованном в Twitter Юнкера.

Читайте такжеМедведев прокомментировал победу ЗеленскогоПо словам еврочиновников, ключевым инструментом для реформирования Украины может стать дальнейшее внедрение Соглашения о ассоциации с ЕС, включая "глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли".

Юнкер и Туск от имени ЕС пожелали новоизбранному президенту Украины успешного срока. Они ожидают встречи, причем хотели бы, чтоб она была назначена на "как можно скорее взаимно согласованную дату".

Congratulations to Volodymyr Zelensky on his election as President of #Ukraine. The people of Ukraine have demonstrated their strong attachment to democracy and the #RuleOfLaw throughout the electoral process. The EU will continue to support Ukraine’s reform path and sovereignty. pic.twitter.com/g6izMPxzQM — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 22 апреля 2019 г.

Ранее Главред проанализировал, как в мире поздравляют триумфатора выборов президента. Владимир Зеленский принимает звонки и сообщения из-за рубежа.

Напомним, ЦИК подсчитал более 95% протоколов: Порошенко остался далеко позади Зеленского. На выборах президента 2019 Зеленского поддержали почти 13 млн избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля.