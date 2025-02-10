Мобилизация по-новому и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 10 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 10 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада, Donald J. Trump/ Facebook, x.com/SPE_Kellogg

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ были слышны взрывы. Беспилотники, вероятно, атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод - там вспыхнул пожар. В Краснодаре из-за работы ПВО была повреждена многоэтажка.

Российские Telegram-каналы писали о работе ПВО в районе города Славянск-на-Кубани около часа ночи. Жители города насчитали по меньшей мере 10 взрывов.

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Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров, которые он провел с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Reuters.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", - сказал Трамп.

В Киеве ночью раздавались взрывы: обломки дрона упали на здание

В ночь на 10 февраля российская оккупационная армия атаковала Киев дронами - в столице были слышны взрывы.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации, в городе работали силы ПВО.

ВСУ рванули вперед: в ISW рассказали о продвижении в Курской области

ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинские подразделения закрепились на юго-востоке от Суджи и осуществили механизированные атаки вблизи населенных пунктов Русская Конопелька и Фанасеевка. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, свидетельствуют о продвижении украинских сил вдоль трассы 38K-028 Суджа-Обоянь, что на юго-западе от Русской Конопельки.

ВСУ начали контратаки по всей линии фронта: в Le Figaro назвали цель такого шага

Темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине замедлились. Российские войска в январе 2025 года захватили около 320 кв. км территории, тогда как в ноябре 2024 года - более 700 кв. км.

Хотя захватчики продолжают наступать на Донбассе, однако в последние недели украинские военные начали локализованные контратаки по всей линии фронта. Об этом говорится в материале Le Figaro.

Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

Погода в Украине будет меняться, поскольку страна попала в холодную тыловую часть циклона Julian. В ближайшие 10 дней аномально теплая и бесснежная погода постепенно сменится на классическую зимнюю, с умеренными морозами, местами со снегопадами и метелью.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует существенное снижение температуры. В некоторых регионах выпадет снег.

Путин взбесится с началом переговоров, давление на Украину растет - Тука

Объективных предпосылок для прекращения боев в 2025 году не видно. Трудно ожидать даже начала переговоров, потому что пока нет даже предмета для разговора.

Однако даже начало переговоров абсолютно не означает прекращения огня. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука во время чата на Главреде.

В НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну

Страна-агрессор Россия продолжает войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. Однако в долгосрочной перспективе России трудно будет продолжать войну из-за высоких потерь и личного состава, и вооружения.

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Armyinform.

РФ сбросила КАБы на Краматорск и Константиновку: много раненых, есть жертва

Поздно вечером в воскресенье, 9 февраля, войска страны-агрессора РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области с помощью ФАБ-500 с управляемым модулем, в результате чего есть жертвы и раненые.

Как сообщил мэр города Александр Гончаренко, под обстрел попала густонаселенная жилая застройка, один человек погиб и еще девять получили ранения.

"Прекращения огня не будет": Тука спрогнозировал, сколько продлится война

Прекращение огня в Украине, по самому оптимистичному сценарию, произойдет не раньше, чем осенью-зимой. Россия будет использовать переговоры как возможность для давления на Украину. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли это бытовых потребителей

В Украине фиксируют рост уровня потребления электроэнергии в стране. С 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, по состоянию на 7:30 уровень потребления был на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу.

Война, которая длится с 2014 года, может продолжаться еще 10-20 лет. Но она не обязательно все время будет носить острый характер.

Украина может жить в такой же ситуации, в которой десятилетиями живет Израиль. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука во время чата на Главреде.

Под носом российской ПВО: НПЗ на юге РФ взорвали возле базы зенитной бригады

Ударные беспилотники поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае страны-агрессора РФ.

Этот НПЗ расположен практически вплотную к месту дислокации 90-й зенитной ракетной бригады РФ, говорится в сообщении профильного ресурса Defense Express.

ВСУ отбросили врага в Донецкой и Курской областях: в DeepState раскрыли подробности

Силы обороны Украины восстановили позиции на двух участках Покровского направления и Курской области. Однако российские оккупанты закрепляются на стратегическом перекрестке трассы Покровск - Константиновка. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

Бойцы 68 ОЕБр провели дерзкую операцию и выбили врага из части населенного пункта Даченское на Покровском направлении. В то же время украинские защитники восстановили позиции возле Кругленького в Курской области.

Келлог представит Трампу несколько вариантов завершения войны в Украине - СМИ

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Кэллог готовит варианты прекращения войны в Украине. Келлог планирует представить свои предложения Трампу. Об этом пишет Semafor.

По данным издания, Кэллог во время встреч с западными партнерами подтвердил, что готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине. В США ожидают, что в ближайшее время план будет представлен.

Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет без осадков, однако в конце текущей недели вероятен снег.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни будут продолжаться морозы.

"Ждать не стоит": в ГУР дали тревожный прогноз относительно скорого завершения войны

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал вероятность завершения войны в Украине в обозримой перспективе.

В выпуске Дайджеста Блауша он призвал в ближайшее время не ожидать завершения полномасштабной войны.

Выгодный мир или заморозка войны: чего ждать украинцам от Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 станет важной платформой для обсуждения ключевых вызовов глобальной безопасности, в частности войны в Украине. Ожидается, что среди главных тем будут дальнейшая военная и экономическая поддержка Украины. Кроме того, западные СМИ со ссылкой на собственные источники и официальных лиц заявляют о том, что план завершения войны в Украине впервые будет продемонстрирован именно в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Главред собрал главное, что стоит знать о Мюнхенской конференции и ее значении для Украины.

Нас ждут тяжелые испытания, армия РФ будет наступать в 2 областях - Тука

Весной и летом российский диктатор Владимир Путин будет напрягать все свои усилия, чтобы максимизировать давление на Украину. Поэтому в ближайшее время нас ждут неприятные и тяжелые испытания.

Украина способна выдержать такие испытания, если будет адекватно реагировать на различные вызовы. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука во время чата на Главреде.

Региональные кланы в РФ, почувствовав слабость федерального центра, попытаются укрепить свои позиции и избавиться от зависимости от Москвы. Это может запустить процесс распада России. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

В ЕС предлагают смягчить ограничения военного положения в Украине: детали

Европа предлагает Украине изменить регулирование военного времени. Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR) Герт Ян Копман, передает Европейская правда.

Отмечается, что сейчас в Украине, в частности, действуют ограничения, которые влияют на демократические процедуры.

Все начнется через 2-3 года: новый "реалистичный" прогноз о распаде РФ

Процесс распада РФ может быть гораздо ближе, чем кажется. Он может начаться уже в течение ближайших 2-3 лет. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской ВГА и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Влупит -15 градусов и появится снег: Украину атаковало сильное похолодание

Погода в Украине 11 февраля будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 февраля ночью температура воздуха опустится до -12 градусов. Днем ожидаются морозы -2...-6 градусов. На юге и Закарпатье будет теплее. Там температура воздуха может повыситься до +3...+7 градусов.

В ближайшие дни еще продержится мороз. Первый снег ожидается в конце недели.

Мобилизация украинцев 18-25 лет: Зеленский рассказал о новых правилах

Президент Владимир Зеленский подробнее рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев 18-25 лет. Об этом сообщает УНИАН.

"Прежде всего, инициатива идет от военных командиров, от Минобороны. Это большая совместная работа. Мне кажется, что это очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Да, они могут потом его продлить, если они хотят, но это контрактный год", - подчеркнул он.

Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

Сегодня, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по снижению цен на лекарственные препараты в аптеках. На совещании присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Свириденко и министр здравоохранения Ляшко. Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения в своем Telegram.

В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики

В Украине завтра, 11 февраля, будут применяться ограничения мощности электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что графики отключения света будут применены два раза в течение дня для промышленности и бизнеса. А именно:

с 07:00 до 11:00;

с 15:00 до 21:00.

В Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа: Зеленский рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Украину представителей команды президента США Дональда Трампа. Они посетят Киев уже на этой неделе. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо, сообщает Укринформ.

Ожидается, что визит состоится до Мюнхенской конференции.

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