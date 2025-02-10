'Прекращения огня не будет': Тука спрогнозировал, сколько продлится война

Ключевые тезисы Туки:
Прекращение огня возможно не раньше осени-зимы
РФ будет использовать переговоры для давления на Украину
Возрастет количество российских атак как на передовой, так и по гражданским объектам в тылу
Прекращение огня в Украине, по самому оптимистичному сценарию, произойдет не раньше, чем осенью-зимой. Россия будет использовать переговоры как возможность для давления на Украину. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.
"Нет никаких оснований ожидать чего-то хорошего. Надеяться - можно, но лучше апеллировать к трезвой оценке реальности. Когда первые "оркобанды" появились под Киевом, я говорил, что эта война минимум на 3-5 лет. В меня тогда летело много камней, потому что люди верили заявлениям о "мире за неделю" и "кофе в Ялте за месяц", - отметил он.
По мнению Туки, даже если переговоры начнутся, РФ будет использовать их как возможность для давления на Украину во всех сферах: политической, экономической, военной. Он отмечает, что Кремль будет пытаться расшатать внутреннюю ситуацию в Украине и усилить общественные конфликты, в частности между армией и населением. По его словам, определенные информационные кампании, например, вокруг темы "бусификации", являются частью этого плана.
"Никакого прекращения огня не будет. Если это вдруг и произойдет, то, по самому оптимистичному сценарию, это произойдет не раньше, чем осенью-зимой... Это не значит, что нужно посыпать голову пеплом. Но следует трезво смотреть на ситуацию", - добавил Тука.
Кроме этого, сейчас Украина не имеет достаточных ресурсов, чтобы переломить ситуацию на фронте и заставить врага отступить. В ближайшие недели атаки оккупантов усилятся.
"Российские войска будут продолжать свои атаки, они будут увеличивать количество этих атак. Также будет расти количество атак по гражданским объектам в тылу. Все это будет. Нет сейчас объективных оснований ожидать того, что в ближайшие недели кому-то удастся утолить аппетиты хищного зверя", - считает Тука.
Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:
Завершение войны в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной. В то же время он отказался раскрывать детали своих разговоров с Владимиром Путиным, отметив, что ожидает еще много таких контактов.
Также многие украинцы хотят мира, но при этом, он должен быть надежным и с гарантиями безопасности. Командир спецподразделения ГУР МО "Артан" заявил, что даже если США прекратят военную помощь, он и его соратники продолжат воевать.
Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский считает, что для окончания войны необходима решимость союзников и усиление санкций против РФ. Он также отметил, что Дональд Трамп стремится к быстрому завершению войны, но успех зависит от совместных действий с европейскими партнерами.
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Кто такой Георгий Тука
Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.
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