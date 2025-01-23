Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

Ключевые тезисы Сикорского:
- Путин должен заслужить встречу с Трампом
- Слишком ранняя встреча создаст ложное представление у Путина о ее важности
- Нынешний Путин не тот, кого Трамп знал раньше
Российский диктатор Владимир Путин должен заслужить встречу с президентом США Дональдом Трампом. Если встреча состоится слишком рано, у Путина появится ложное представление о собственной важности. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время "Украинского завтрака" в Давосе, пишет RMF24.
"Президент США - лидер свободного мира, а Владимир Путин - изгой и обвинен в военных преступлениях, в краже украинских детей. Я считаю, что Путин должен заслужить встречу, потому что если он попадет на нее слишком рано, это поднимет его за пределы его важности и создаст у него ложное представление о ситуации", - заявил он.видео дня
Сикорский подчеркнул, что важно, чтобы именно Россия, а не Украина, меняла свою позицию в войне. Министр приветствовал тот факт, что администрация Трампа требует этого именно от российского лидера.
"Но есть один совет, который я хотел бы дать администрации, исходя из опыта страны, которая предупреждала остальной мир о Путине и к которой не всегда прислушивались. Он следующий: это не тот Путин, которого Трамп знал во время своей первой каденции. Я скептически настроен, чтобы дарить Путину встречу (с Трампом - Главред) заранее", - сказал глава МИД Польши.
Также Сикорский уверен, что Украина способна продолжить борьбу с Россией в этом году. Он подчеркнул, что Россия находится в плохой ситуации, а ее экономика идет на дно.
Трамп поставил Путину ультиматум - что известно
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить войну в Украине. Если не будет достигнуто соглашение, Трамп введет мощные санкции.
Трамп имеет мощные рычаги влияния, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну в Украине. С помощью жестких санкций, в частности перекрытия нефтяных сверхприбылей России, Трамп может вызвать финансовый кризис в Кремле, что приведет к дефициту бюджета и заставит Путина просить о мире до конца года.
Как сообщал Главред, Путин обеспокоился состоянием российской экономики из-за высоких расходов на военную промышленность и дефицита рабочей силы. Несмотря на быстрый рост экономики РФ в 2023-2024 годах, последние месяцы отмечаются высокими процентными ставками и инфляцией. В Кремле появляется мысль о необходимости переговоров для урегулирования войны.
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Кто такой Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
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